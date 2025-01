Les Cavaliers n’ont toujours pas perdu contre une équipe de l’Ouest !

Kenny Atkinson avait répété que cette première série de déplacements aurait valeur de « test » pour ses Cavaliers. Un test ô combien réussi pour la meilleure équipe de la ligue. En s’imposant cette nuit à Dallas, elle a enregistré une 9e victoire de suite et donc conclu ce « road trip » à l’Ouest sans défaite.

Cleveland a collé 149 points à la défense des Nuggets, l’a emporté de 18 unités sur le parquet des Warriors, puis terminé avec deux victoires de 12 points face aux Lakers et aux Mavs.

Jouer avec force d’emblée

« Je suis vraiment impressionné par notre sorte de mentalité à l’extérieur. C’était le dernier match de la série, on était prêts à jouer. C’est un groupe résilient, qui est soudé. il y a une telle conviction en ce moment, une attente comme quoi on est censé gagner ce match. Je l’ai senti. L’équipe qui donne le ton, qui démarre en étant plus agressive, l’équipe la plus agressive a l’avantage », livre le coach après le match.

Une agressivité, défensive notamment, qu’il a ressentie dès les premiers instants, son équipe limitant son adversaire à seulement 21 points après 12 minutes de jeu. « À l’extérieur, j’ai toujours pensé qu’on ne pouvait pas attendre que les choses arrivent. Il faut aller les chercher, jouer avec force d’emblée. C’est exactement ce qu’on a fait, et pas de ‘Voyons voir comment le match tourne’. J’ai su dès le départ que c’était un match, avec notre mentalité, qu’on allait gagner », poursuit le technicien.

Cette nuit, comme il le dit, les Cavaliers ont été bien aidés par la performance majeure d’Evan Mobley (34 points et 10 rebonds). Mais derrière lui, pas moins de six joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. Et les Cavaliers ont généré 38 passes décisives pour 52 tirs convertis.

La façon de gagner

Le signe d’une équipe en pleine confiance, une « confiance collective » dont profite « 12 ou 13 gars » de l’effectif. Ces victoires « attendues » ? « C’est quelque chose qui se développe, qu’on découvre encore au fur et à mesure qu’on remporte de grands matchs. La force et la confiance avec lesquelles on a joué ce soir… Je pensais qu’on allait faire face à la fatigue, que ça allait être difficile à vivre, et on est arrivé avec cette force d’entrée de jeu », poursuit Atkinson.

Satisfaction similaire chez Donovan Mitchell. « Le plus important, c’est qu’on a fait beaucoup de choses positives sur ces quatre matchs. Ce n’était pas tant une question de gagner, mais comment on gagne, les façons de le faire. On l’a fait de quatre manières différentes. […] Ce soir, c’était garder une avance, puis un peu de désordre, mais on s’en est sorti à la fin d’un ‘road trip’ dont on est tous fatigués. C’est comme ça qu’on évalue les choses », livre l’arrière.

Avec 30 victoires pour 4 petites défaites, son équipe reste plus que jamais au sommet de la ligue. Avant le choc de mercredi face au Thunder, n°1 de l’Ouest. Des Cavs qui n’ont toujours pas perdu face à une équipe de la conférence opposée !