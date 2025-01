Evan Mobley et les Cavs ne s’arrêtent pas de gagner à Dallas

Il y a quasiment un an jour pour jour, les Cavs, pourtant privés de leurs vedettes, faisaient sensation en s’imposant à Dallas. Sur le même parquet cette nuit, l’équipe de l’Ohio a disposé de toute sa force de frappe pour s’imposer sans difficulté (122-134) face à des Mavs encore très diminués (Luka Doncic, Kyrie Irving…).

Au cœur d’une très solide prestation collective (38 passes décisives), difficile de passer à côté du match livré par Evan Mobley. Le jeune intérieur s’est montré autant à l’aise et efficace derrière l’arc qu’au poste, ou avec son tir à 3-4 mètres. Il a contribué à la domination des Cavs en matière de points inscrits à l’intérieur (68-58).

De belles séquences collectives

Il faut dire qu’il a été servi plus d’une fois par un Donovan Mitchell discret au « scoring », mais très inspiré avec ses transmissions laser à une main. On pense à cette séquence de très haut niveau en transition, où l’arrière a renversé le jeu vers Darius Garland qui a instantanément transmis à Evan Mobley en « trailer » pour le dunk.

Avec cette envie de faire circuler, tous les titulaires à 10 points ou plus, en plus de deux hommes du banc en forme (Caris LeVert et Georges Niang), les visiteurs avaient tous les ingrédients pour passer une bonne soirée. En tête de 11 points après 12 minutes (21-32), ils ont terminé fort la première période (53-69), avant de s’envoler un peu plus dans le troisième quart-temps, au cours duquel les Cavs ont compté jusqu’à 27 points d’avance.

Portés par un Quentin Grimes en confiance, alors que Klay Thompson a disparu de la circulation en seconde période (16 points, tous inscrits en première mi-temps), les Mavs ont affiché de la résistance dans les minutes suivantes, pour revenir à 12 points (106-118). Mais Evan Mobley et les siens étaient trop sûrs de leur force pour être inquiétés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Toujours invaincus face à l’Ouest ! Les Cavs ont terminé leur premier « road trip » de la saison, à l’Ouest, invaincus, après des victoires face aux Nuggets, Warriors et Lakers. Cette séquence vient alimenter leur impressionnant bilan face aux formations de la conférence opposée : 10 victoires et pas une défaite ! Ce bilan parfait résistera-t-il au choc de mercredi face au Thunder ?

– Dallas sombre. Difficile de parler de crise quand on connaît les absences, mais les Mavs enchaînent un 4e revers de suite. Les Texans avaient démarré leur vie sans Luka Doncic par une victoire à Phoenix. Ils n’ont pas regagné depuis. Après un déplacement à Memphis lundi, ils vont tenter de se relancer à domicile mais le calendrier n’est pas si ouvert : réception des Lakers et des Blazers, et surtout des Nuggets à deux reprises.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.