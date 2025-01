Tristan Da Silva ne cesse de battre ses records personnels

Avec Tristan Da Silva en ce moment, c’est tout ou rien. La nuit passée à Toronto, c’était tout. Drafté à la 18e position en juin dernier, le rookie du Magic a signé 25 points sur la base d’une grosse adresse (9/13 aux tirs dont 5/7 de loin). Un nouveau record en carrière pour l’Allemand survenu alors que le leader intérimaire de l’équipe, Jalen Suggs, a dû quitter ses coéquipiers en raison de douleurs au dos.

« On a simplement joué un basket facile, en faisant des lectures simples et en shootant avec confiance à chaque fois qu’on était ouverts. J’ai le sentiment qu’on sait tous qu’on peut tirer. C’est juste une question de confiance et de mettre dedans », résume le joueur de 23 ans.

De la confiance, il n’en a pas manqué dans cette partie où le Magic a compté jusqu’à 22 points d’avance. En revanche, question régularité, c’est une autre affaire. Son match intervient après son zéro pointé posté quelques jours plus tôt à Detroit. Avant cela, Tristan Da Silva avait mis 21 points face aux Knicks, après une autre précédente sortie, face au Heat, à zéro point ! Encore avant, il avait enchaîné deux matchs à 18 points…

Pas assez reconnu

« J’essaie vraiment de prendre tout ça comme un parcours. Il y a forcément des hauts et des bas pour un rookie. Il y a des matches où l’on ne joue pas aussi bien, où les tirs ne tombent pas, et il y a des matches comme ce soir où l’on se sent vraiment bien. Mais j’essaie de rester calme et de ne pas laisser un seul match déterminer mon état d’esprit, et ça marche plutôt bien pour moi », se détache-t-il ainsi.

Son coach, Jamahl Mosley, ne semble pas non plus s’inquiéter de ces montagnes russes. « Il n’est pas assez reconnu comme rookie […] On lui met le ballon en main, il est capable de prendre des décisions parfois difficiles. Il a une volonté de relever tous les défis. Il a connu des situations importantes, de grands matchs et il va continuer à progresser et grandir avec l’équipe », prédit le technicien.

Grâce à sa performance à Toronto, son rookie vient d’intégrer le top 10 des meilleurs marqueurs parmi les débutants avec 9 points de moyenne.

Tristan Da Silva Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ORL 32 26 43.4 35.8 79.4 1.1 2.6 3.7 1.7 1.6 0.4 1.0 0.2 9.0 Total 32 26 43.4 35.8 79.4 1.1 2.6 3.7 1.7 1.6 0.4 1.0 0.2 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.