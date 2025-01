Aaron Wiggins, l’étincelle inattendue du Thunder

On attendait Jalen Brunson ou Karl-Anthony Towns côté Knicks, et bien sûr Shai Gilgeous-Alexander au Thunder, mais c’est l’épatant Aaron Wiggins qui a survolé le dernier quart-temps du choc de la soirée. En sortie de banc, l’arrière-ailier plante 19 points, dont 15 dans le dernier quart-temps. Ses 3-points, quasiment tous du même endroit, ont assommé les Knicks. Et il a ponctué sa performance d’un And-1 bien musclé face à Josh Hart. A l’arrivée, OKC remporte ce dernier quart-temps 37-19 pour renverser New York, et surtout une 14e victoire de suite.

« C’était une super sensation. L’énergie est assez forte, très contagieuse » témoigne Wiggins à propos de son coup de chaud, avant d’évaluer cette performance dans sa carrière. « Probablement dans le top 10, peut-être le top 5. J’ai eu de bons moments, mais celui-ci était important. Ça faisait vraiment du bien. Je ne sais pas exactement où je le placerais, mais je savoure ces moments. »

Un « 3-and-D » sans garantie de jouer

Régulier depuis son début de carrière, Wiggins a d’autant plus apprécié cette performance, qu’il l’a réalisée devant sa famille, de passage à OKC pour souffler avec lui ses 26 ans. « C’est super unique, entre le Jour de l’An, l’anniversaire de ma mère et le mien » poursuit-il. « Cela fait trois jours de suite sympas, et le fait que ma famille soit là améliore encore les choses. »

Malgré ce statut de facteur X du choc de la soirée, l’ancien joueur de Maryland a conscience qu’il lui faudra gagner ses minutes chaque soir. « C’est un défi, mais un défi qui va me faire grandir et m’améliorer » répond-il à propos de son temps de jeu irrégulier. « Je continue à faire confiance à mon parcours et au processus. On a un super groupe de gars, on gagne beaucoup de matchs, donc je ne peux rien demander de plus. L’important, c’est de prendre du plaisir avec un bon groupe en gagnant. Ce genre de soirée ne rend pas les choses différentes. C’est juste une soirée de plus…. Si je n’avais pas mis ces 3-points, j’aurais peut-être été remplacé. On ne sait jamais comment la soirée va se dérouler. Tu essaies juste de trouver un équilibre et de ne pas être frustré, que tu joues 5 minutes ou 30 minutes. »

Aaron Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 50 24 46.3 30.4 72.9 1.0 2.5 3.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.2 8.3 2022-23 OKC 70 19 51.2 39.3 83.1 1.0 2.0 3.0 1.1 1.6 0.6 0.8 0.2 6.8 2023-24 OKC 78 16 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 1.2 0.7 0.7 0.2 6.9 2024-25 OKC 34 20 46.5 39.2 84.0 0.9 2.4 3.3 1.4 1.1 0.9 0.8 0.3 9.2 Total 232 19 50.5 39.3 78.6 0.9 2.0 3.0 1.2 1.4 0.7 0.8 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.