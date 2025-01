Karl-Anthony Towns comblé par le sourire de Tom Thibodeau

Premier joueur des Knicks, depuis Pat Ewing, à signer plusieurs matches à 30 points et 20 rebonds dans une même saison, Karl-Anthony Towns a conquis le Madison Square Garden, et sa nouvelle formation reste d’ailleurs sur neuf victoires de rang avant de défier ce soir le Thunder. Jeudi, la NBA lui a même décerné le trophée de Meilleur joueur du mois de décembre pour la conférence Est.

Certains doutaient de sa capacité à s’imposer dans la « Big Apple », mais aussi à s’adapter au coaching de Tom Thibodeau. Leur première expérience, à Minnesota, avait fait beaucoup jaser, mais « KAT » assure qu’il a retrouvé un coach différent. « C’est un homme différent, et j’aime cette version alors qu’on attaque 2025. Il n’y a qu’à voir son sourire, et je vais m’en tenir à cela », confie-t-il. « Je pense qu’on évolue tous dans la vie. J’ai grandi depuis l’époque où nous étions ensemble à Minnesota. Il a grandi. Je pense que dans ce jeu de la vie, nous nous trouvons et nous nous améliorons tout le temps. »

Chacun a grandi et mûri

Quelques jours après son transfert aux Knicks, Towns avait prévenu que leur relation était plus solide que certains ne pouvaient l’imaginer. « Je suis un joueur différent de celui que j’étais la première fois avec Thibs. Chacun de nous deux va s’adapter à l’autre, mais on a auparavant construit des fondations solides. »

Une analyse qu’avait partagée le coach des Knicks il y a un mois, au point de mettre en avant la force mentale de son intérieur. Une caractéristique qui n’était clairement pas son point fort à l’époque de leur première collaboration. « Quand on est sportif professionnel, on va être blessé. Si vous pouvez y aller, allez-y. Si vous êtes blessé, restez assis… C’est aussi simple que cela ! Ce que je pense, c’est qu’être mentalement fort face à l’adversité est probablement la chose la plus importante dans la vie, quel que soit le domaine dans lequel on évolue. Allez sur le terrain, faites le travail. C’est l’essentiel. C’est ce que j’aime chez lui ». 1