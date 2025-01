Les Bucks toujours à la peine face aux Nets

« C’est probablement la 3e fois que cela arrive face aux Nets… » Le journaliste n’a pas le temps de finir sa question que Doc Rivers le corrige : « Quatrième fois. Les quatre matchs ont été les mêmes en gros. » Sa formation vient d’en finir avec cette série d’affrontements face aux New-Yorkais en saison régulière, avec peu de chance que les deux équipes se retrouvent en phases finales.

Ses Bucks n’ont de nouveau pas été en mesure de repousser ces Nets qui n’ont pourtant pas vocation à se mêler à la course aux playoffs. Les Nets les avaient déjà battus fin octobre, au cœur du début de saison noir des joueurs du Wisconsin. Puis une seconde fois, il y a une semaine, en l’absence de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard.

Cette nuit, tous les cadres de l’équipe étaient présents. Seulement en face, « leur intensité défensive, leur pression sur la balle… On n’a littéralement pas lancé beaucoup d’attaques ce soir. On a beaucoup joué en isolation, le ballon n’a pas circulé comme c’est le cas habituellement. Et puis dans le quatrième quart-temps, on a fini par le faire », résume Doc Rivers, en référence à la tentative de comeback, après avoir compté 24 points de retard, finalement avortée.

« Si on essaie de les battre en dribble tout au long du match, les lignes vont se resserrer. Si on ne fait pas tourner, on ne va pas gagner. On n’a pas joué correctement. Et puis le dernier groupe est rentré et l’a fait. Vous avez vu la différence », poursuit le technicien dont l’équipe n’a généré que 21 passes décisives dans ce match.

Un souci d’approche

Doc Rivers considère que sa troupe avait mieux fait tourner lors du précédent affrontement, sans les deux All-Stars. « Le match ici sans Giannis et Dame, c’était le seul match où on a eu un gros écart avant de le lâcher dans le quatrième. Mais dans ce match, la balle circulait et c’est qu’il faut faire face à une jeune équipe athlétique et physique », analyse-t-il.

Mais alors comment expliquer ce revers, à domicile et au complet ? « Pour je ne sais quelle raison, on n’a pas correctement abordé le match contre eux », regrette le coach qui subit là une troisième défaite sur les quatre dernières sorties.

« C’est l’un de ces matchs où je vais dire quelque chose sept fois à la sortie des temps-morts, on n’a pas suivi le système. C’est marrant, il y avait tellement d’espoir avec la première action qu’on a dessinée. C’était un beau système pour un tir ouvert de Dame. Il ne l’a pas mis, mais je me suis dis que ça allait être une soirée de haut niveau niveau exécution », poursuit Doc Rivers, avant de finir : « Ça va aller, on sera prêt pour tout ça. On doit être prêt à jouer collectivement, on ne l’était pas ce soir. »