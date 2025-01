Giannis Antetokounmpo s’est senti comme un rookie

Doc Rivers peut enfin compter sur un « Big Three » à 100% de ses possibilités. C’est une très bonne nouvelle pour les Bucks, et cette nuit, Giannis Antetokounmpo a effectué sa rentrée après 10 jours à soigner son dos et à se débarrasser d’une grosse bronchite, pour épauler Damian Lillard et Khris Middleton.

Pour la première fois de la saison, les trois ont joué ensemble 30 minutes et plus, et ce n’était que la cinquième fois de la saison qu’ils étaient alignés ensemble. Le bilan ? Quatre victoires pour une défaite.

« Cela fait du bien car on sait qu’on peut compter sur de très grands basketteurs, des gars qui prennent de bonnes décisions, des gars qui mettent des tirs », apprécie Giannis Antetokounmpo. « C’est toujours agréable de jouer avec ces gars-là et nous devons jouer plus souvent ensemble pour continuer à progresser. »

A l’image de sa formation, Giannis a connu une soirée en demi-teinte face aux Pacers, et sa première mi-temps ne restera pas dans les annales : 1 sur 4 aux tirs, trois fautes et trois balles perdues. « J’ai eu l’impression d’être à nouveau un rookie sur le terrain », confie-t-il. « J’ai essayé de trouver des solutions au fur et à mesure…. Mais je suis un basketteur, je suis un compétiteur. La première mi-temps n’a pas été très bonne pour moi, et pour l’équipe. Mais j’ai l’impression qu’en deuxième mi-temps, nous avons réussi à mieux faire circuler le ballon, à avoir un peu plus de rythme, à me mettre plus en évidence et j’ai essayé d’être agressif parce que j’avais soif de compétition. »

Dans un club très fermé

À entendre sa voix, on a bien compris qu’il n’était pas totalement guéri, et les premiers allers-retours sur le parquet ont été compliqués. « Quand on ne joue pas et que l’on essaie de revenir, il y a des maladresses et je ne sais pas combien de fois il a raté le ballon », témoigne Doc Rivers. « On le sentait. D’une certaine manière, il a réussi à se sortir de cette première mi-temps et il a retrouvé son rythme en deuxième mi-temps. »

Au point d’être un acteur majeur du comeback des Bucks avec 13 points à 6 sur 8 aux tirs dans le dernier quart-temps. À l’arrivée, il termine avec 30 points, 12 rebonds et 5 passes à 55% aux tirs. Du classique pour lui, alors qu’il n’était clairement pas à 100% de ses moyens. L’occasion de signer sa 4 000e passe en carrière, et d’entrer dans le club fermé des joueurs avec plus de 19 000 points, 8 000 rebonds et 4 000 passes.

Il n’est que le 11e joueur de l’histoire à y entrer, après LeBron James, Russell Westbrook, Kareem-Abdul Jabbar. Wilt Chamberlain, Karl Malone, Tim Duncan, Kevin Garnett, Charles Barkley, Larry Bird et John Havlicek.