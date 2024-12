Les Bucks ne prendront aucun risque avec Damian Lillard

En déplacement à Cleveland, les Bucks étaient de retour dans le grand tourbillon et la grande routine de la saison régulière. Mais est-ce possible quand, quelques jours auparavant, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et compagnie remportaient la NBA Cup à Las Vegas face au Thunder ?

« C’est bizarre, clairement. Habituellement, quand on gagne un trophée, c’est la fin. On a alors une intersaison, le temps de se reposer, d’être en famille. C’est étrange de soulever un trophée puis, deux jours après, d’être de retour sur les parquets », constate le Grec, MVP du tournoi de mi-saison. « On n’a pas pu fêter ça puisqu’on jouait la meilleure équipe de la ligue deux jours après. Mais c’est ainsi. La saison continue avec encore une cinquantaine de matches devant nous. On doit continuer de progresser et rester en bonne santé. »

Ce dernier point est essentiel pour Milwaukee. Et il explique l’absence de Damian Lillard dans la lourde défaite face aux Cavaliers. Le meneur de jeu souffrait du mollet depuis la demi-finale de la NBA Cup, mais il a serré les dents pour disputer et gagner la finale.

L’essentiel, c’est la santé

« Je ne crois pas que ce soit sévère, mais on sera prudent », a indiqué Doc Rivers, qui pense au long terme. Comme Giannis Antetokounmpo. « La priorité pour Dame, c’est la santé », insiste la star des Bucks. « Quand on est en bonne santé, on n’est pas du tout la même équipe. On fait peur. »

Outre ce trophée remporté, les champions 2021 ont réussi à reprendre le contrôle de leur saison et à revenir dans la première partie de tableau de la conférence Est, après des débuts catastrophiques. Il s’agit maintenant d’avoir toutes les armes pour se battre. C’est la seule chose qui compte pour Giannis Antetokounmpo.

« Jamais je ne me dis que Dame doit revenir très vite. Si on perd cinq matches de suite, je m’en fiche », lâche-t-il carrément. « Je crois en nos qualités. Et peu importe notre place dans la conférence Est, on aura notre chance si on est en bonne santé. Notre principal adversaire ces dernières années, c’était la santé. Et ça l’est toujours en ce moment. Une élongation au mollet, c’est délicat. Le temps guérit tout et il va prendre son temps. On a le talent pour tenir jusqu’à son retour. »