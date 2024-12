Les Cavaliers noient les Bucks sous une pluie de 3-points !

Pour reprendre le cours de la saison régulière et oublier la parenthèse enchantée de Las Vegas, les Bucks avaient le meilleur calendrier possible : affronter les Cavaliers, la meilleure équipe de la ligue. Mais c’était sans Damian Lillard, touché au mollet. Et ça s’est vu avec un début de match manqué, entre Giannis Antetokounmpo qui force et une défense un peu en difficulté (29-20).

En deuxième quart-temps, le Grec redresse le tir et s’impose plusieurs fois face à Evan Mobley. Mais cela ne peut pas résoudre les problèmes défensifs, face à des Cavaliers qui font tomber la pluie à 3-pts. Les paniers s’enchaînent, l’écart gonfle et la pause arrive au bon moment pour Milwaukee (69-51).

Mais peut-être encore à Las Vegas, les Bucks ne parviendront pas à réagir, noyés sous les paniers primés de Dean Wade, Darius Garland ou Max Strus. Les troupes de Doc Rivers n’ont qu’une seule réponse : Giannis Antetokounmpo.

C’est trop peu et la dernière action du troisième quart-temps symbolise bien cette partie. Caris LeVert inscrit un panier, sans doute le dernier pour Cleveland pense-t-on, mais il vole le ballon sur la remise en jeu, puis Donovan Mitchell frappe à 3-pts (103-76). Pendant quelques instants, ce dernier et Evan Mobley restent sur le parquet en dernier quart-temps, mais les deux coaches ont compris et envoient les remplaçants pour un dernier acte sans intérêt. Troisième victoire de suite pour Cleveland (124-101), qui a remporté ses trois duels face aux Bucks cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore une pluie de 3-pts. C’est de nouveau une rencontre qui confirme le statut des hommes de Kenny Atkinson. Ils sont les plus adroits à 3-pts et dans des soirs comme ça, ils font la différence ainsi. Les Cavaliers ont shooté à 20/47 car le dernier quart-temps a été moins sérieux. Avant ça, ils avaient été insolents avec un excellent 18/37.

– Giannis Antetokounmpo seul au monde. Le Grec a démarré doucement, mais ensuite, il a été le seul à exister offensivement. Lui et Khris Middleton ont par exemple inscrit 22 des 25 points de Milwaukee en troisième quart-temps… De plus, Les Bucks n’ont pas suivi le rythme à 3-pts en première période, sans oublier qu’ils ont perdu pas moins de 20 ballons. Bref, il y avait trop de manques et le double MVP quitte l’Ohio avec 33 points à 13/22 au shoot et 14 rebonds, bien orphelin de Damian Lillard dans cette rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.