Les Bucks ont refusé de sabrer le champagne

Si vous êtes fans des Bucks et que vous espériez changer de fond d’écran pour une photo de Giannis Antetokounmpo arrosant tout le vestiaire de champagne, mauvaise nouvelle. Milwaukee a choisi de ne pas trop en faire après sa victoire en finale de la NBA Cup mardi contre le Thunder.

S’il y a bien eu une présentation du trophée avec confettis et grands sourires, dans le vestiaire, les bouteilles sont restées fermées, à l’inverse du traditionnel cérémonial après avoir gonflé son palmarès.

Les Bucks ont suivi le conseil de leur coach assistant Darvin Ham, vainqueur de cette même compétition la saison passée à la tête des Lakers. Le bras droit de Doc Rivers a conseillé au technicien de Milwaukee de ne pas célébrer cette victoire comme l’a révélé le journaliste Chris Haynes. « Rivers veut se concentrer sur le reste de la saison » précise Chris Haynes après avoir échangé avec le technicien vainqueur du jour.

Bucks coach Doc Rivers told me after talking with Darvin Ham and his experience with Lakers last season, they chose not to celebrate The Cup championship with dousing and drinking of champagne. Want to focus on the remainder of the season. pic.twitter.com/CQ0J0aoeWz

