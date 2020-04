Le 15 avril 1965, « Havlicek stole the ball ! »

Si Larry Bird est le détenteur de « The Steal of The Century » depuis 1987, l’interception la plus mythique de l’histoire de la NBA est bien celle d’un autre grand Celtic : John Havlicek, décédé il y a presque un an jour pour jour.

Le 15 avril 1965, lors d’un Game 7, les Celtics et les Sixers se battent pour une place en Finals. Boston a globalement dominé la rencontre, mais un ultime effort de Wilt Chamberlain, avec dix points de suite dans les dernières minutes, a permis à Philadelphie de revenir au score. Après un dunk de « The Stilt », il reste cinq secondes (110-109) et la balle est dans les mains de Bill Russell pour la remise en jeu ligne de fond.

On pense alors que l’affaire est pliée. Mais le pivot manque sa passe, en faisant taper le ballon derrière le panneau. Sur ce qui le retenait, plus exactement. Un énorme raté, au pire moment et qui offre une balle de match, de série même, à Wilt Chamberlain et sa bande.

C’est Hal Greer qui est chargé de la remise en jeu. Personne ne bouge et l’arrière tente une passe lobée vers Chet Walker, parfaitement anticipée par John Havlicek. Le futur meilleur marqueur de l’histoire des Celtics dévie la balle et Sam Jones la récupère et remonte le terrain. Boston l’emporte et fonce encore une fois en Finals.

L’action est déjà décisive mais elle prend une dimension historique avec la voix de Johnny Most, le légendaire commentateur des matches à Boston.

Ces quelques secondes, inscrites dans le patrimoine sportif des États-Unis et restées dans toutes les mémoires des fans des Celtics, seront même enregistrées sur un vinyle : « Havlicek stole the ball ! It’s all over ! It’s all over ! »