Rick Carlisle rappelle aux Pacers que « les matches ne durent pas 30 minutes »

En plein milieu du troisième quart-temps face à Milwaukee, les Pacers passent un 18-6 pour prendre ainsi une avance de 19 points. Dans la NBA actuelle, avec autant de 3-pts, ce n’est plus suffisant pour s’assurer un succès, mais ça reste un matelas confortable. Doc Rivers prend alors un temps-mort pour stopper l’hémorragie et tenter une défense de zone.

Il a bien fait puisque sur les 18 minutes suivantes, les dernières de la partie, ses troupes vont infliger un 56-29 aux Pacers et l’emporter !

« Les matches ne durent pas 30 minutes », se lamente Rick Carlisle. « Les 18 dernières ont été catastrophiques. C’est de notre faute. On a perdu notre agressivité. On a perdu tout ce qui avait permis de prendre l’avantage et on a donné aux Bucks une opportunité de non seulement revenir mais de gagner ce match. Et c’est ce qui est arrivé. »

Les Pacers ont aussi pointé du doigt l’impact de la défense de zone des Bucks, qui a fait dérailler l’attaque. « Notre attaque en transition est tellement létale. Notre rythme, notre circulation sont difficiles à arrêter donc ils ne veulent pas courir avec nous », estime Andrew Nembhard, qui donne ainsi raison à Doc Rivers.

La zone certes, mais aussi une défense plus poreuse

« On n’a pas été agressif. Ils ont mis des shoots et on a ralenti notre rythme, mais on n’a pas bien attaqué. On n’a pas attaqué le cercle, ni mis les shoots ouverts », regrette Pascal Siakam. « On n’a pas assez attaqué les espaces », ajoute TJ McConnell. « Habituellement, quand un joueur coupe, on le sert. On ne l’a pas fait dans cette partie. »

Les Pacers vont terminer la rencontre, durant ces 18 minutes fatales, avec un vilain 11/34 au shoot, dont 4/15 à 3-pts et même six lancers-francs manqués. Mais Rick Carlisle insiste : ce n’est pas seulement la défense des Bucks qui explique cette déconfiture.

« On a trop shooté de loin, on n’a pas bien attaqué et on a du travail à faire, mais on n’a pas bien défendu non plus », rappelle le coach, malgré les progrès récents. « Une mauvaise défense permet aux équipes de marquer. Donc c’est la double peine. On doit mieux défendre. Ce fut un énorme problème, vraiment énorme, dans ce match. »