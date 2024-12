Plus sérieux en défense, les Pacers remontent au classement

Depuis que les Warriors occupent le Chase Center, une seule équipe y reste invaincue : les Pacers. En s’imposant la nuit passée dans l’antre des Californiens, occupée depuis la saison 2019/20, les joueurs de l’Indiana ont alimenté leur parfait bilan, désormais à six victoires sans défaite.

De cette victoire, Rick Carlisle pourra retenir la belle force collective de sa formation, incarnée par les 12 points ou plus inscrits par chacun des titulaires. Ou le fait que son équipe n’ait pas paniqué dans les moments chauds, à l’instar du panier primé « dagger » de Myles Turner à 16 secondes de la fin.

« Dans le final, cela se résume au fait d’être connecté, de jouer ensemble », résume Tyrese Haliburton, selon qui l’expérience commune des cadres peut faire la différence dans ces situations. On peut également citer la performance défensive des Pacers, qui ont contenu l’attaque adverse à 105 points, dont seulement 10 pour Stephen Curry (2/13 aux tirs), bien gêné par Andrew Nembhard et la défense collective.

Myles Turner remarque d’ailleurs que « l’attitude » des Pacers a changé en la matière. « Au début de saison, on était, moi compris, tournés vers l’attaque et comment on allait marquer. C’est l’une des choses qu’on fait le mieux, on doit (aussi) s’accrocher en défense. On va continuer à travailler. L’entraînement qu’on a eu au moment du tournoi a été vraiment bon pour nous. C’étaient de bonnes journées pour nous, pour se rassembler et retrouver notre identité », développe le pivot.

Un « back-to-back » terrible à venir

Vainqueurs de la NBA Cup l’an dernier, les Pacers n’ont pas remporté le moindre match dans ce cadre cette saison. Ce revers a eu le mérite de leur offrir quelques jours sans jouer. pour mieux préparer un « road trip » qui s’annonçait périlleux à l’Ouest : chez les Suns, Kings et Warriors donc. Bilan : trois victoires, auxquelles s’ajoutent celles précédemment obtenues à Philadelphie, puis avec la réception des Pelicans.

« C’est une séquence importante pour nous », convient Rick Carlisle dont l’équipe, qui n’avait pas encore gagné cinq matchs de suite cette année, affiche un très bon « Defensive Rating » de 105 points encaissés sur 100 possessions (7e de la ligue) durant cette séquence.

« Nous ne sommes pas dans les déclarations. On essaie juste d’être un peu meilleur chaque jour. On est un groupe humble, coachs, joueurs, tous. On aime tous jouer correctement. On en est quasiment au même stade que l’an dernier à cette période. On a connu une série très compliquée pour finir le mois. On a dû le supporter. Maintenant, on a quelques heures pour en profiter », poursuit le coach en parlant de cette victoire à San Francisco.

Son équipe affichait un bilan de 16v-14d l’an dernier, contre 15v-15d aujourd’hui. Pas certain toutefois qu’elle parvienne à basculer dans le positif cette semaine, car les Pacers reçoivent le Thunder jeudi, avant de filer à Boston le lendemain. « Trouvez-moi un back-to-back plus compliqué cette saison que celui-ci », met aussi au défi Rick Carlisle pour finir.