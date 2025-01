Un grand Shai Gilgeous-Alexander renverse les Wolves

La rencontre entre le leader de la conférence Ouest de la saison dernière et son successeur a tenu toutes ses promesses. Elle a surtout permis de confirmer la tendance actuelle qui fait d’Oklahoma City le grand épouvantail de ce début d’exercice. Les Wolves, comme bien d’autres avant eux, en ont fait les frais, particulièrement en deuxième mi-temps, incapables de stopper un Shai Gilgeous-Alexander qui a marché sur l’eau jusqu’au bout et a emporté tous ses coéquipiers avec lui dans la déferlante.

Bien décidé à venir gâcher la fête, Minnesota a pris le dessus en première mi-temps, imposant une défense de fer pour maintenir le leader de la conférence Est à seulement 46 points à la pause. Pendant que le trio Edwards-Reid-Randle avait la main sur la partie, les fameux lieutenants de Shai Gilgeous-Alexander peinaient à se montrer. Et pour ne rien arranger, OKC shootait à 3/19 de loin après deux quart-temps (46-52).

Les Wolves semblaient tenir le bon bout lorsque Mike Conley a enchaîné un 3/3 à 3-points, dont son dernier tir avec l’aide de la planche pour faire passer l’écart à +12 (53-65). Et puis tout a soudainement basculé. Les hommes de Mark Daigneault ont d’abord repris le contrôle du match grâce à leur défense. Et tout s’est progressivement remis en place. Jalen Williams a donné le ton avec deux grosses séquences défensives dont une interception sur Julius Randle pour permettre à SGA de s’offrir un dunk en transition. C’est ensuite Naz Reid qui a été repoussé au-delà des 24 secondes de possessions avant d’être puni par les 3-points de Kenrich Williams et Jalen Williams pour venir boucler un 13-0 et permettre aux locaux de reprendre la tête (66-65) !

Les Wolves se sont accrochés

Le Thunder ne s’est pas arrêté en si bon chemin, multipliant les stops défensifs pour creuser l’écart, en provoquant les ballons perdus et interceptions grâce à une grosse activité. De l’autre côté du terrain, avec l’aide d’Isaiah Joe et Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander a livré un véritable récital jusqu’en fin de troisième quart-temps, avec un 2+1 après s’être joué de Naz Reid, deux autres paniers de près et surtout deux flèches à 3-points dont un stepback sur la tête de Julius Randle. Complètement désorientés, les Wolves ont ainsi terminé le troisième acte à -14, après un dernier panier de SGA à une seconde de la fin (89-75).

Restait encore à bien finir le travail, ce qui n’a pas été si facile face aux 3-points d’Anthony Edwards, Naz Reid et Jaden McDaniels, et également une défense retrouvée de la part de Minnesota. Donte DiVincenzo a complètement calmé le Paycom Center avec un nouveau 3-points qui a replacé les hommes de Chris Finch à -4 à moins de 4 minutes de la fin (103-99). Sous pression pendant deux minutes, OKC a finalement été libéré par l’inévitable SGA avec un 3-points sur une passe de Jalen Williams pour atteindre la barres des 40 points (109-103).

Une dernière mauvaise connexion entre Donte DiVincenzo et Rudy Gobert puis une interception de Jaylen Williams dans les mains de Naz Reid pour un dunk en contre-attaque a fini d’achever les derniers espoirs de Minnesota, finalement battu 113-105 à la régulière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cinq minutes de pure folie. Il suffit parfois de peu de choses pour faire basculer un match et s’effondrer toute une dynamique. En l’occurrence, alors que les Wolves semblait en bonne posture, à +10, c’est un dunk manqué de Rudy Gobert, pourtant complètement seul, qui a sonné la révolte du camp d’en face. Luguentz Dort a alors puni le Français d’un 3-points dans le corner sur la possession suivante, et tout s’est enflammé ensuite, avec un 22-3 passé en moins de 5 minutes qui a complètement changé le cours du match. C’est plus de points que les 21 inscrits par OKC en premier quart-temps ! Cinq minutes de pure folie durant lesquelles le Thunder a enchaîné les stops défensifs avant de les bonifier presque à chaque fois de l’autre côté du terrain, et qui ont confirmé le talent exceptionnel de SGA, qui a marché sur l’eau jusqu’à la fin d’un quart-temps à sens unique.

– Exceptionnel SGA. OKC n’en menait pas large à la pause, bien embêté par le défi défensif imposé par Minnesota avant de se révolter. Au coeur de cette folle « remontada » en troisième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander a eu l’occasion de confirmer son rang, portant son équipe avec une détermination et une efficacité impressionnante avec 19 points sur la période, jusqu’à mettre les Wolves KO avec un dernier 3-points dans le « money-time ».

– Série record de victoires égalée. Le Thunder en est maintenant à 12 victoires en saison régulière (en dehors de la défaite en finale de la NBA Cup face aux Bucks donc), égalant le record de la franchise établie entre le 24 novembre et le 19 décembre 2012. Une autre époque, lorsque Russell Westbrook et Kevin Durant régnaient en maîtres dans l’Oklahoma. Ce Thunder avait d’ailleurs mis fin à sa série face aux Wolves de… JJ Barea, Kevin Love et Nikola Pekovic. L’équipe d’OKC version 2024-2025 aura pour sa part l’occasion de prolonger sa belle série à l’occasion de la réception des Clippers demain soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.