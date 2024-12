Les MVP de la nuit | Nikola Jokic et Russell Westbrook, les rois du triple-double

Après l’avoir frôlé face aux Pistons, Russell Westbrook a signé un triple-double, son deuxième avec les Nuggets, et il l’a fait face au Jazz, cette formation où il a été bradé deux saisons de suite, sans jamais y jouer. Roi incontesté du triple-double, le meneur All-Star signe carrément le triple-double parfait avec 16 points, 10 rebonds et 10 passes à 7 sur 7 aux tirs et 2 sur 2 aux lancers-francs, et sans perdre le moindre ballon !

Ce n’est que la deuxième fois, dans l’histoire, qu’un joueur signe un triple-double « parfait », et Westbrook égale ainsi Domantas Sabonis, qui avait aussi réalisé un triple-double sans manquer un tir, ni perdre un ballon. C’est son 201e triple-double en carrière, et pour sa 10e titularisation avec Denver, Russell Westbrook ajoute même quatre interceptions, confirmant son implication en défense.

« Je partirai à la guerre avec Russell Westbrook »

Dans le vestiaire, Mike Malone lui a d’ailleurs remis la ceinture du « Défenseur de la soirée ». « Je ne rigole pas, Russ… Quatre interceptions, sept ballons déviés » lui a lancé son coach, avant d’expliquer en conférence de presse combien il adore sa recrue.

« C’est l’un des plus grands meneurs de jeu de tous les temps, et il entrera au Hall Of Fame du premier coup » poursuit-il. « Ce que j’admire le plus chez lui, en plus de son leadership et de sa ténacité au quotidien, c’est qu’il n’a pas d’ego. Il est venu ici pour une seule raison : nous aider à gagner un titre. Il déteste perdre. Il se comporte comme il faut, et je partirai à la guerre avec Russell Westbrook n’importe quand ».

À ses côtés, Nikola Jokic n’est pas en reste avec un monstrueux triple-double : 36 points, 23 rebonds, et 10 passes. Pour son 13e triple-double de la saison, le Serbe est beaucoup plus maladroit que Russell Westbrook, mais il profite de la soirée pour franchir le cap des 15 000 points en carrière.

Pas mal pour un joueur sélectionné au second tour, et il fait partie des rares pivots à avoir atteint ce seuil avant ses 30 ans. Les autres ? Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal, Moses Malone et Walt Bellamy.

C’est aussi la 70e fois de sa carrière que Nikola Jokic termine une rencontre comme meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe. Personne n’a fait mieux dans l’histoire !