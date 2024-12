Fallait pas chauffer Russell Westbrook…

Titulaire en l’absence d’Aaron Gordon, Russell Westbrook n’est pas passé loin du triple-double face aux Pistons avec 8 points, 9 rebonds et 8 passes en 28 minutes. Le tout à 4 sur 6 aux tirs, et l’ancien MVP a joué à merveille son rôle d’energizer aux côtés de Nikola Jokic (37 points) et de Jamal Murray (34 points).

Notamment avec une claquette dunk sur un loupé de Chris Braun, puis en se chauffant avec le banc des Pistons dans le 3e quart-temps après un accrochage avec Cade Cunningham, puis Isaiah Stewart. La suite ? Du pur Westbrook, qui harangue la foule et aboie sur les adversaires. Il provoque deux fautes techniques, alors, qu’au départ, les arbitres lui avaient sifflé une faute offensive…

« Les Pistons ont commencé à nous chauffer, et on a répondu. C’est tout » raconte Jamal Murray à propos de cette fin de 3e quart-temps bouillante. « Si vous regardez le match, vous verrez de qui je parle… Comme je l’ai dit, ils nous ont chauffé, Russ s’y est mis, et on ne les a plus vus… »

Répondre aux meilleurs « backcourt » de la NBA

Plus précisément, après ce passage houleux, les Nuggets vont signer un 20-6 pour prendre jusqu’à 25 points d’avance. Pour Mike Malone, la présence de Russell Westbrook est devenu une évidence depuis la rechute de Gordon.

« Ce n’est pas gravé dans le marbre que Westbrook commencera tous les matchs en l’absence de Gordon », expliquait le coach des Nuggets avant la rencontre. « Russell a été excellent pour nous en tant que titulaire. Ce qu’il fait sur le terrain, défensivement, offensivement, en jouant, en étant dur, en se battant, en ayant de l’énergie, je trouve que c’est un ajout très positif. Quand Russell commence, nous jouons très bien. Et puis ça dépend aussi de l’équipe contre laquelle nous jouions. Face à Cleveland, il y avait Donovan Mitchell et Darius Garland, l’un des meilleurs backcourt de la NBA. Ce soir, c’est Cade Cunningham et (Jaden) Ivey, c’est un autre backcourt très puissant qui va nous donner du fil à retordre ».

Pas assez pour empêcher les Nuggets de signer une 6e victoire en 6 matches lors d’un « back-to-back » !