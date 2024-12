LeBron James : « Je pourrais sans doute encore jouer au plus haut niveau pendant cinq à sept ans »

Il a beau avoir célébré son 40e anniversaire et disputer sa 22e saison dans la ligue, LeBron James affiche toujours un niveau de jeu de All-Star : 23.5 points, 9.0 passes et 7.9 rebonds sur 35 minutes (à 50% au tir, 36% à 3-points et 77% aux lancers-francs).

De quoi le pousser à jouer encore longtemps chez les Lakers, ou ailleurs ? « Pour être honnête, si j’en avais vraiment envie, je pourrais sans doute encore jouer au plus haut niveau pendant probablement cinq à sept ans, et c’est étrange à dire » répond-il à ce propos. « À condition d’en avoir envie. Mais je ne vais pas le faire. »

Mi-novembre, LeBron James prévenait déjà qu’il ne comptait pas jouer encore longtemps et, un mois et demi plus tard, il garde le même discours. Lui qui, rappelons-le, a passé plus de la moitié de sa vie dans la peau d’une superstar NBA.

« Tu arrives en étant un gamin de 18 ans et désormais, tu as 40 ans, avec 22 saisons d’ancienneté et un fils de 20 ans lui aussi en NBA… C’est assez cool » réalise, presque difficilement, l’homme à la barbe grisonnante. « Me réveiller et me dire que j’ai 40 ans… C’est en quelque sorte risible de voir où j’en suis et de voir que je joue encore à un niveau élevé, tout en restant jeune mais vieux au vu de mon nombre de saisons dans la ligue. »

Il souhaite prendre sa retraite à Los Angeles

Évidemment, le niveau de compétitivité des Lakers pèsera sur la suite de la carrière du « King », qui assure que sa seule motivation est de pouvoir décrocher un cinquième titre.

« Pour le moment, je pense que nous sommes une très bonne équipe » estime en tout cas le boss de Los Angeles. « Nous avons une chance de rivaliser avec n’importe qui. Sommes-nous au niveau pour gagner le titre et peut-on le gagner dès maintenant ? Je ne pense pas. Mais c’est bien, car on possède encore tellement de marge de progression… J’ignore si ça déterminera le fait de continuer à jouer plus longtemps, car ça ne changera rien à ma carrière, d’une manière ou d’une autre. »

Là où il y a plus de certitudes en revanche, c’est que plus les mois et les saisons passent, plus LeBron James se rapproche d’une retraite sous les couleurs des Lakers, où il évolue depuis 2018…

« C’est le plan » indique l’ancien des Cavaliers et du Heat. « J’aimerais finir ici. Je suis venu là pour y terminer ma carrière. Sauf que je ne suis pas non plus idiot, je sais comment ça fonctionne. Mais ma relation avec cette organisation parle d’elle-même et j’espère ne pas avoir à aller autre part avant ma fin de carrière. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 28 35 49.6 35.7 76.7 1.0 6.9 7.9 9.0 1.3 0.8 3.9 0.6 23.5 Total 1520 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.