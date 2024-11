LeBron James : « Je ne vais pas jouer encore très longtemps… »

Dans un mois et demi, LeBron James fêtera ses 40 ans et, au cœur de sa 22e saison en NBA, le champion olympique 2024 continue d’aligner des performances XXL avec les Lakers : 24.3 points, 9.4 passes et 8.1 rebonds de moyenne sur 35 minutes (et à 52% au tir, 46% à 3-points, 79% aux lancers-francs).

Pourtant, même si certains l’imaginent pousser jusqu’à 44, 45 voire même 46 ans, histoire d’aller chercher tous les records de longévité possibles et imaginables, le « King » a tenu à rappeler certaines choses, mercredi soir.

« C’est ma tête qui décidera » explique-t-il ainsi concernant sa retraite. « Mon corps suivra ma tête, quoi qu’il arrive, mais je ne vais pas jouer encore très longtemps, pour être tout à fait franc. Un an ou deux, peu importe. Je l’ai déjà dit l’autre fois : je ne vais pas jouer jusqu’à n’en plus pouvoir. Ce ne sera pas le cas, je ne serai pas ce genre de gars à manquer de respect au sport simplement pour être sur le terrain. »

Clap de fin en 2026 ?

Cet été, à la suite des Jeux olympiques de Paris 2024, LeBron James prévenait déjà qu’il ne serait pas question d’être de la partie dans quatre ans, pour Los Angeles 2028. Quelques semaines auparavant, c’est son agent Rich Paul qui déclarait qu’il ne lui restait que deux ou trois ans de carrière.

« Clairement, il ne reste plus beaucoup d’années pour profiter de LeBron. Je ne sais pas combien de temps il va jouer encore, mais lorsqu’on en discute, on se dit qu’il doit juste prendre du plaisir, parce qu’il lui reste beaucoup moins à jouer que ce qu’il a déjà joué. Je pense qu’on le verra [cette saison], mais combien de temps encore suite ? Je pense qu’il lui reste peut-être deux, voire trois ans. »

Néanmoins, peut-être que la perspective d’évoluer au côté de son fils Bryce, après en avoir fait de même avec Bronny, poussera LeBron James à jouer au-delà de 2026. On le sait, il arrivera en fin de contrat à cet instant et son plus jeune fils pourra justement débarquer en NBA à ce moment-là…

« Nous verrons bien, mais ce serait plutôt cool. Tout dépendra de mon état d’esprit et de la façon dont mon corps réagira au cours des deux prochaines années » précisait le quadruple MVP lors de son dernier retour à Cleveland.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 11 35 52.4 45.9 78.9 0.5 7.6 8.1 9.4 1.5 0.6 3.1 0.5 24.3 Total 1503 38 50.6 34.9 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.