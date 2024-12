Les Raptors totalement à côté de la plaque

Darko Rajakovic a piqué une grosse colère face aux Grizzlies, pour réveiller ses joueurs. « C’était plus une attitude générale, une attente de notre groupe. On s’impose mutuellement un niveau élevé et, clairement, on ne jouait pas à ce niveau », confiait-il pour justifier son expulsion. Ainsi, avant la rencontre face aux Hawks, le coach attendait des Raptors « une réaction, du combat, du feu ». Il a sans doute été déçu…

Car ses joueurs ont explosé en défense, comme trop souvent ces derniers temps. Ils ont en effet encaissé 136 points dans ce revers, après en avoir déjà pris 139 face aux Knicks, puis encore 155 contre Memphis. Soit 430 unités encaissées en trois matches, donc 143.3 de moyenne !

« En ce moment, on est dans le dur. C’est très simple : on est dans le dur. On a l’air fatigué, épuisé. Les gars ne sont pas dans le rythme. C’est notre réalité du moment », ne peut que constater et regretter Darko Rajakovic, alors que ses joueurs sortaient de deux jours de repos. « On doit trouver une manière d’en sortir. Et la seule, c’est toujours la même : travailler, rester soudé et regarder les images. »

« En finissant avec 31 balles perdues, on n’a aucune chance de l’emporter »

Et alors que l’attaque arrivait à suivre un peu, tandis que la défense coulait, cette fois, les Raptors ont été plus que brouillons en perdant 31 ballons ! C’est énorme et ça a commencé dès le début de la rencontre avec cinq « turnovers » sur les cinq premières possessions…

« On a débuté la partie de manière très, très décevante avec les ballons perdus. Ils nous ont mis en très mauvaise posture. On perd sept ballons lors des trois premières minutes, puis neuf après sept minutes… », compte le coach. « En finissant avec 31 balles perdues, on n’a aucune chance de l’emporter. On doit être plus sérieux dans ce domaine. C’est récurrent pour nous cette année. »

Les joueurs de Toronto, désormais sur dix revers de suite, font partie de ceux qui gâchent le plus de possessions par match (16.7 de moyenne, 27e de la ligue). Dans cette rencontre perdue face à Atlanta, c’est Scottie Barnes qui a été le plus mauvais élève avec 8 ballons perdus.

« Notre effort doit être meilleur. C’est à nous de le faire. Peu importe qu’on soit fatigué, on doit faire les efforts », annonce le All-Star. « Il n’y a pas d’excuses. On doit faire mieux en défense, mieux bloquer notre adversaire, prendre les rebonds. Faire les choses qui permettent de gagner à nouveau. Ce n’est pas agréable là. Perdre de 30 points, ce n’est pas nous. On ne peut pas laisser ça se produire. Un moment, il faut se relever, se battre, moi le premier. On a des réunions, on en parle mais ça ne sert rien si on ne le fait pas ensuite. »