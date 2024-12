On n’arrête plus Jonathan Kuminga !

Auteur de son record en carrière la veille dans la défaite face aux Clippers, Jonathan Kuminga a remis ça, cette nuit, face aux Suns ! Avec 34 points dans chaque rencontre, il bat puis égale sa meilleure marque personnelle, et cette fois, il permet aux Warriors de se relancer pour stopper une série de trois revers de suite.

« Il a été fantastique ! » se lâche Steve Kerr. « C’est exactement ce qu’on recherche, et c’est plaisant de le voir être productif. Je suis tellement impressionné par lui. Je pense qu’il a franchi un cap. » En deux soirs, le jeune ailier des Warriors a cumulé 68 points et 19 rebonds, et il a prouvé qu’il n’était pas qu’un électron libre qui découpe les défenses.

Cette nuit, c’est lui qui s’est occupé de Kevin Durant dans le dernier quart-temps, et il a été brillant en défense. Au passage, on a pu constater qu’il pouvait parfaitement jouer aux côtés de Draymond Green, son mentor. « C’est l’un des gars les plus talentueux de l’équipe, et de loin », rappelle Green. « C’est bien de le voir jouer comme il le fait. Nous avons besoin qu’il reste aussi agressif. Quand il est sur le terrain, nous allons le mettre en valeur. C’est à lui de faire le reste. Et il le fait. Il en est tout à fait capable. Et il va continuer à s’améliorer et à en faire plus. »

Donner du temps au talent

Sixième homme, Kuminga signe un dernier quart-temps presque parfait avec 13 points et 5 rebonds en 12 minutes. A lui tout seul, il inscrit quasiment la moitié des points des Warriors, et il remercie tous ceux qui le soutiennent depuis le premier jour. « Tout le monde dans cette franchise joue un rôle important, en m’aidant dans toutes les situations », réagit-il. « Y compris mes entraîneurs, Steve et mes coéquipiers. J’ai le sentiment d’avoir tout fait pour essayer de gagner. C’est tout. »

Et c’est déjà beaucoup, et Steve Kerr est fier de son éclosion, qu’il espère définitive. « Je ne doutais pas qu’il y parviendrait », conclut le coach des Warriors. « Il travaille dur, il est talentueux, il en a envie. Ce n’est rien d’autre que de l’expérience et des sensations. Cela n’arrive pas tout de suite. »