Redevenu remplaçant, Jonathan Kuminga se venge sur ses adversaires

Quand on dispute une saison décisive pour décrocher le plus gros contrat possible, c’est mieux d’être titulaire… Mais Jonathan Kuminga « n’est pas le coach », et le revoilà en sortie de banc pour punir les bancs adverses.

Un compromis qui fonctionne puisque les Warriors gagnent, et que « JK » a beaucoup plus d’impact. Comme cette nuit, à Houston, où il inscrit 23 points, dont six dans la prolongation pour assurer la victoire des Warriors.

« Les Rockets ont apporté de l’énergie, ils ont apporté de la puissance, et on s’est retrouvé sur les talons. Puis, Jonathan Kuminga a démontré pourquoi il est Jonathan Kuminga ». L’analyse est signée Draymond Green, très fier de voir son jeune coéquipier (22 ans) prendre le jeu à son compte dans la prolongation.

Dans l’agression permanente

« Il est très important. D’abord parce qu’il peut tenir tête aux qualités athlétiques de ces gars » poursuit Draymond Green. « Quand vous affrontez des joueurs pareils, vous avez besoin de quelqu’un comme JK. Non seulement parce qu’il va faire ce qu’il sait faire, mais aussi parce qu’il est capable de marquer à chaque fois qu’on a besoin d’un panier. Et puis il y a ses qualités athlétiques… Réussir à égaler leurs qualités physiques, c’est énorme ».

Pour Jonathan Kuminga, agresser la défense reste le meilleur moyen de la faire craquer. « Personne ne m’empêchera d’aller où je veux aller », lâche-t-il. « Cela n’arrivera pas à chaque fois, mais mon but est de faire en sorte de pousser n’importe qui à faire ce que j’ai envie. Je suis plus à l’aise quand il s’agit d’aller au cercle, que de poser le jeu… Pourquoi se contenter d’attendre alors que je peux aller au cercle ? C’est ma mentalité. »

Bien plus mature

Son style de jeu est parfaitement complémentaire de celui de Buddy Hield (27 points cette nuit), et leur duo n’a que peu d’équivalent dans la ligue en sortie de banc. Un monstre à deux têtes qui permet aux Warriors de punir les bancs adverses, et Draymond Green est très fier de la réaction de son coéquipier.

« Je ne veux pas qu’il se satisfasse de sortir du banc » conclut l’intérieur. « Il pense qu’il est une superstar, et je crois qu’il peut être une superstar. Tant qu’on y croit, on ne peut pas se satisfaire d’être sur le banc, mais la façon avec laquelle on réagit est importante. On peut réagir en boudant ou en faisant le maximum pour aider l’équipe à gagner. C’est ce qu’il fait… Il ne faut pas seulement parler de son jeu, mais aussi de sa maturité, car l’année dernière, il n’aurait pas aussi bien géré la situation. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 6 24 44.3 25.0 71.0 1.2 2.7 3.8 1.5 1.5 1.0 2.0 0.5 13.3 Total 217 22 52.1 33.8 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.