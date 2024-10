Jonathan Kuminga : « Je ne suis pas le coach… »

Alors que les Warriors étaient privés de Stephen Curry et Andrew Wiggins pour la première manche face aux Pelicans, Steve Kerr a choisi de sortir Jonathan Kuminga du cinq de départ ! Et l’intéressé n’en a pris conscience qu’au dernier moment.

« Je ne suis pas le coach… », a réagi Kuminga. « C’est l’entraîneur, il a pris une décision. Ce n’est pas ma décision. C’est ma quatrième année, ce n’est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. C’est sa décision. »

Pour attaquer la rencontre face aux Pelicans, Kerr avait décidé de faire confiance à un cinq composé de Brandin Podziemski, Buddy Hield, Moses Moody, Draymond Green et Trayce Jackson-Davis. Après trois matchs, Kuminga tournait à 8 points et 3.3 rebonds de moyenne à 33% aux tirs, et Kerr assure qu’il ne faut pas y voir là une sanction.

Steve Kerr n’est pas du tout inquiet

« Trois matches, ce n’est rien, je ne me préoccupe pas d’un petit échantillon comme celui-là. JK a fait une excellente présaison, il va revenir » se justifie Kerr. « Nous allons avoir besoin de sa puissance et de ses qualités athlétiques, et il pourrait signer un grand match en fonction de la façon dont le match se déroule. Nous jouons avec 12 joueurs à chaque match, il est donc difficile pour les gars de trouver leur rythme individuellement parce qu’ils ne jouent pas autant qu’avant. Je ne suis pas du tout inquiet pour JK, il va s’en sortir. »

Kerr avait vu juste puisque l’électrochoc a eu lieu. Face aux Pelicans, le jeune ailier des Warriors signe son meilleur match avec 17 points en 28 minutes.

« C’est différent… On ne peut pas se contenter d’être à chaque fois à la hauteur » se défend Kuminga à propos de son début de saison raté. « J’essaie juste de trouver des solutions, avec de nouveaux joueurs et beaucoup de systèmes différents, des actions différentes. Il faut juste s’y faire ».

Kuminga assure qu’il n’a rien changé à son jeu

Une chose est sûre, il ne veut pas changer sa façon de jouer. « Je ne cherche pas les 3-points… J’en tire mais ce n’est pas quelque chose que je recherche. Ce que je recherche, c’est prendre le dessus sur mon défenseur » conclut-il, avant d’assurer qu’il a repris du plaisir face aux Pelicans. « C’est parce que j’ai marqué davantage que j’ai donné l’impression d’être plus fluide, mais j’ai fait la même chose que lors du deuxième et du troisième match… J’ai continué à attaquer le cercle, à mettre la pression sur mes adversaires. Aujourd’hui, les choses sont rentrées. On a l’impression que j’ai joué différemment, mais ce n’est pas le cas. Mon don et ma nature, c’est d’attaquer le cercle au maximum. »