Avec un super Kuminga, les Warriors l’emportent sur le fil face aux Suns

Les duos Stephen Curry – Trayce Jackson-Davis (16 points, 10 rebonds) et Kevin Durant – Bradley Beal (28 points) se tirent la bourre en début de match (17-17), et il faut l’entrée dynamique de Jonathan Kuminga pour voir les Warriors faire un premier écart (30-22).

Les Suns parviennent cependant à inverser la tendance en deuxième quart-temps. Un Beal toujours intenable ramène Phoenix à hauteur de Golden State (41-41), avant de lancer avec Kevin Durant (31 points) un 12-0 qui leur donne 10 longueurs d’avance (53-43). Il faut trois tirs primés de suite de Draymond Green (16 points, 8 rebonds, 7 passes) et un tour de magie de Stephen Curry pour garder les Dubs en embuscade à la pause (65-61).

La défense de Golden State hausse le ton pour démarrer la deuxième mi-temps sur un 10-2 (71-67). Les Suns enchainent les pertes de balles mais les Warriors n’en profitent pas. Au contraire, Kevin Durant les empêche de capitaliser. Le champion olympique ramène son équipe à hauteur de ses adversaires avant de terminer fort pour leur donner cinq points d’avance (87-82).

Quel « thriller » !

Tyus Jones et Bradley Beal ne relâchent pas la pression et les deux équipes se neutralisent lors des cinq premières minutes du dernier quart-temps (100-91). Pour revenir dans le match, les Warriors sortent les barbelés. Les Suns restent plus de cinq minutes sans marquer, et Golden State leur passe un 10-0 pour prendre l’avantage (101-100).

Kevin Durant et Mason Plumlee stoppent l’hémorragie mais un 3-points de Dennis Schroder (11 points, 4/13 aux tirs) garde Golden State devant (104-103). Stephen Curry a l’occasion de tuer le match à 30 secondes du buzzer mais son tir primé fait gamelle et sur le rebond offensif, une faute donne deux lancers-francs à Kevin Durant (106-105). Les dernières secondes tournent cependant à l’avantage des Warriors. Trois lancers-francs de Jonathan Kuminga et deux de Dennis Schroder leur offrent la victoire alors que les Suns restent muets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jonathan Kuminga enchaine. Auteur de 34 points, 10 rebonds, et 5 passes la veille face aux Clippers, l’ailier des Warriors en a remis une couche cette nuit. Il a de nouveau égalé son record de points sur un match (34) tout en prenant 9 rebonds. Avec 13 points, il a marqué quasiment la moitié des points de Golden State en dernier quart temps (27) ! Jonathan Kuminga enchaine donc un quatrième match solide depuis les critiques de Steve Kerr après la victoire à Minnesota dimanche dernier.

– L’attaque des Suns s’enraye au pire moment. Dominateurs lors des trois premiers quart-temps, Kevin Durant et Bradley Beal n’ont marqué que deux de leurs neuf tentatives en dernier quart-temps. Dans leur sillage, les Suns ont fait 4/21 dans les douze dernières minutes, incapables de mettre leur jeu en place face à l’intensité redoublée de la défense de Golden State.

– Le tour de magie de Stephen Curry pour battre le buzzer de la mi-temps. Alors qu’il restait six secondes au chrono de la première mi-temps après deux points de Kevin Durant, Stephen Curry a remonté tout le terrain, avant d’arrêter son dribble à la ligne de 3-points pour faire passer la balle autour de lui afin d’éviter Okogie, Durant et Jones, et balancer un floater qui est rentré au buzzer !

