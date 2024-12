Voilà une action qui a sans doute fait plaisir à Ime Udoka. Quand Cam Whitmore a coupé la ligne de passe entre Daniel Theis et Jordan Hawkins pour intercepter le cuir et s’envoler au dunk en contre-attaque. Les Rockets comptaient déjà 26 points d’avance sur le parquet des Pelicans, et l’ailier poursuivait sa très belle soirée.

Alors qu’il a passé plus de temps en G-League que dans la Grande Ligue ces dernières semaines, l’ailier donne le maximum pour s’installer durablement dans les rotations texanes. Cette nuit, il a profité des absences de Dillon Brooks et Tari Eason pour bénéficier de son plus gros de temps de jeu de la saison.

Résultat : 27 minutes, réparties sur l’ensemble de la partie, y compris avant le « garbage time », pour signer du point à la minute. Il a rappelé qu’il n’avait jamais froid aux yeux pour shooter, que ce soit à 3-points (4/8) ou à l’attaque du cercle, où il a encore fait parler ses qualités athlétiques. Cam Whitmore a ainsi profité de la faible résistance défensive des Pelicans pour signer 27 points à 9/16 aux tirs.

Se donner en défense d’abord

« Cela signifie beaucoup. C’est tout ce que je veux, être dans un effectif NBA, avoir un coach qui croit en moi, ballon en main ou sans. Et qui me croit aussi en défense, je montre ça. Essayer d’être à fond en défense d’abord, et laisser l’attaque prendre le dessus », résume le joueur de 20 ans, que le coach a mis au défi d’avoir plus d’impact dans ce secteur, ainsi qu’au rebond.

Après une première rentrée il y a cinq jours à 3 minutes, il a enchaîné 11 points en 14 minutes face aux Raptors, puis 17 points en 27 minutes à Charlotte. Il n’a donc pas tardé à retrouver des sensations. « Je suis fier de moi, du travail que je fais. Mes coéquipiers me font confiance ballon en main. Je retrouve progressivement mon rythme, mais je n’y suis pas encore », nuance-t-il.

Fred VanVleet se dit marqué par « son approche, sa maturité, son énorme concentration. Il est formidable en revenant de G-League et en faisant savoir qu’il voudrait être avec nous. Il veut jouer, avoir des minutes et c’est ce qu’il faut faire. Il faut le mériter, il faut bosser tous les jours. Il est clairement doué et c’est un talent formidable pour nous. On sait qu’il peut clairement scorer, il marque sans effort, mais il a également fait un pas en avant pour le reste de son jeu. » Suffisant pour ne plus faire les allers-retours ?

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 12 13 44.6 23.1 68.2 0.8 1.5 2.3 0.5 0.8 0.4 0.7 0.2 8.8 Total 59 18 45.3 34.0 67.9 0.9 2.6 3.5 0.7 1.3 0.6 0.9 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.