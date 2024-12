En G-League depuis un mois, Cam Whitmore continue de s’accrocher

Reverra-t-on Cam Whitmore avec les Rockets ? La question a pu se poser en début de saison, avec les progressions de Tari Eason et Amen Thompson à son poste derrière Dillon Brooks et la façon dont tourne Houston au terme du premier tiers de la saison régulière, avec une belle troisième place à l’Ouest.

Assigné en G-League après avoir quitté la rotation d’Ime Udoka au bout de sept matchs, l’ancien pensionnaire de Villanova était en G-League depuis un mois, où il a eu l’occasion de montrer qu’il reste un redoutable attaquant avec les Rio Grande Valley Vipers, tournant à 19.3 points (à 50.3% au tir, 40.7% à 3-points en 3.4 tentatives), 5.5 rebonds et 2.6 passes décisives en moyenne en 28 minutes par match. Son investissement dans l’antichambre de la NBA lui a en tout cas permis de refaire une apparition à l’étage supérieur ce jeudi face aux Pelicans.

En l’absence de Tari Eason, touché à la jambe, Cam Whitmore a pu disputer trois petites minutes, et avait visiblement les mains qui chauffaient (4 points à 2/2 au tir), s’en tenant à sa nouvelle philosophie.

« Je dois aller les tuer », a-t-il résumé. « Peu importe qui est en face à moi, je vais me donner à fond. Là je suis en G-League, donc je vais juste m’y mettre à fond, continuer de me battre chaque jour, de progresser pour devenir une meilleure personne et un meilleur basketteur (…). C’est vrai que je n’ai pas eu beaucoup de temps pour le montrer. C’est dur de faire ça sur de petites périodes pour être honnête. Mais c’est la NBA. L’an dernier, je pense avoir fait du bon boulot pour terminer ma première saison (13.3 points, 4.2 rebonds en 20 minutes sur les 40 derniers matchs). Je dois juste continuer comme ça ».

Encore des progrès à faire pour contenter Ime Udoka

Même sur son court passage, et alors que le match était joué, on a quand même pu voir pourquoi Ime Udoka l’a progressivement retiré de sa rotation, notamment au regard de ses oublis défensifs, comme lorsqu’il a laissé le joueur de New Orleans Antonio Reeves ouvert dans le corner sur deux possessions de suite.

« La lecture défensive, c’est quelque chose d’important pour lui. On a vraiment insisté sur ce point. L’autre point, c’était la sélection de tir, et je trouve qu’il s’est bien amélioré sur ces deux choses. J’aimerais le voir aller au rebond un peu plus, et faire certaines choses du style, mais de façon générale, l’impact qu’il a eu (en G-League) à jouer et à enchaîner les matchs a été bon pour lui. On a vu certaines choses sur lesquelles il doit continuer à progresser », a glissé Ime Udoka.

Le joueur est conscient de ses lacunes, notamment sur la rapidité avec laquelle il doit faire ses choix, des deux côtés du terrain, ajoutant qu’il devait être plus concentré en attaque sur ce qu’il doit faire quand il n’a pas le ballon. Mais surtout, Cam Whitmore est loin d’avoir abandonné après ce mois passé loin de la NBA.

« C’est la vie, je dois juste continuer à me battre, à me réfugier dans le travail. Je dois prendre ça au jour le jour. J’ai ma famille, mes proches, mes amis autour de moi pour continuer à m’encourager, garder la tête haute et s’assurer que je ne fais rien d’inhabituel. Je dois juste laisser le rester entre les mains de Dieu ».

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 9 9 40.0 4.8 62.5 0.4 0.9 1.3 0.4 1.0 0.1 0.3 0.1 5.7 Total 56 17 44.9 33.2 67.2 0.9 2.6 3.4 0.7 1.3 0.6 0.9 0.3 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.