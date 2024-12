Pour Noël, l’attaque des Nuggets était grippée

De +27 à -10, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas pour Denver contre Phoenix. Deux jours après avoir étrillé les Suns 117-90, les Nuggets ont souffert dans le désert de l’Arizona. Un désert que leur attaque a bien péniblement traversé toute la soirée ou presque, pour le dernier des matchs au programme de Noël.

Au Footprint Center, la franchise du Colorado ne s’est jamais effondrée, mais ne s’est pas vraiment non plus donné les occasions de croire à la victoire. Le plan des Nuggets semblait marcher sans accroc dans le premier acte, avec un Nikola Jokic irrésistible à 15 points et 6/7 au tir, martyrisant Jusuf Nurkic rapidement pénalisé de deux fautes.

Puis tout a déraillé, du MVP sortant soudainement plus en réussite (seulement dix points après le premier quart) à l’absence de deuxième option offensive fiable pour prendre le relais.

« C’est comme si nous n’avions jamais pu nous mettre en rythme offensivement la majorité du match » a résumé le coach Michael Malone en conférence de presse. « C’était un match étrange. »

Plus faible total de passes de la saison pour Nikola Jokic et pour Denver

Les lieutenants de Nikola Jokic ne se sont montrés que par intermittence, et ont surtout peiné à la création. Jamal Murray a cumulé quatre ballons perdus, mais a sauvé les meubles avec six passes décisives. Ce que n’ont pas su faire Michael Porter Jr (cinq balles perdues pour deux passes décisives) ou Russell Westbrook (quatre ballons perdus pour deux passes décisives). Et comme Nikola Jokic a été bien contrôlé plus faible total ex aequo de sa saison avec deux caviars, c’est toute l’attaque des Nuggets qui a souffert avec 20 « assists », plus faible total de la saison.

« On donne trop de points sur balles perdues, la principale raison de cela, et ce n’est pas qu’un seul joueur, mais toute l’équipe, ce sont des passes vraiment mauvaises » n’a pas apprécié Mike Malone.

Avec aussi peu d’offrandes pour scorer, compliqué alors pour n’importe quelle équipe de s’imposer. Mais cela l’est peut-être un peu plus encore pour celle des Rocheuses, dépendante de sa plaque tournante Nikola Jokic et de son animation (meilleure équipe de toute la ligue avec 30,9 passes décisives de moyenne) pour scorer. Le bilan des Nuggets quand ils cumulent moins de 29 passes décisives collectives cette saison est sans équivoque : une victoire pour une sixième défaite mercredi.

Peu de passes + peu de contre-attaques = pas de points faciles

Autre habituel domaine de prédilection des Nuggets, le jeu de transition n’a jamais pu s’exprimer mercredi à Phoenix. Les Suns n’ont fait que peu de cadeaux, quand l’attaque de Denver s’est montrée mollassonne.

« On doit être costaud avec le ballon, on a probablement commis cinq balles perdues où ils nous ont simplement pris la balle des mains, ce qui a nourri leur jeu de contre-attaques. C’est un chiffre clé pour nous, ils ont nous dominé 15-6 sur les points en transition, et nous sommes l’équipe qui met le plus de points sur ces situations. On met habituellement 20 points comme ça et ce soir nous n’avons jamais eu l’opportunité de le faire. »

Sans opportunité de panier facile, les visiteurs n’ont jamais su trouver la clé pour scorer plus de 22 points lors des deuxièmes, troisièmes et quatrième quart-temps. Jamal Murray s’est contenté de dix shoots tentés (13 points), et Christian Braun n’a pas pesé (5 points à 2/7). Aaron Gordon, lui, a souffert d’une rechute de sa blessure au mollet qui l’avait fait manquer dix matchs. Pas l’idéal pour trouver des solutions mercredi, ni pour les prochaines semaines de Denver, avec un calendrier très chargé et la réception à venir du leader de la ligue, Cleveland, vendredi.