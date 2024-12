Les Suns savourent leur revanche de Noël sur les Nuggets

La NBA avait concocté un drôle de calendrier pour Denver et Phoenix, qui s’affrontaient lundi avant de se retrouver à la conclusion du marathon de Noël. Et si Denver avait écrasé Phoenix lors du premier duel, Mike Malone avait prévenu ses joueurs que ça ne serait pas la même chanson le 25 décembre. Il avait bien raison…

Pourtant, alors qu’il retrouvait Jamal Murray, Nikola Jokic démarre fort la rencontre pour tenir le rythme de Kevin Durant et Bradley Beal, qui doivent de leur côté faire sans Devin Booker. Michael Porter Jr. prend le relais pour les Nuggets dans le deuxième quart-temps, mais Phoenix prend bien soin de ne pas fournir de contre-attaques.

À la mi-temps, les Suns mènent (58-56) d’un cheveu et on attend de voir le retour des vestiaires, alors que c’est là que l’équipe avait explosé lors du duel précédent…

Le scénario est cette fois très différent. Tyus Jones soutient bien Kevin Durant, Bradley Beal est actif défensivement et les Nuggets ont bien du mal à assurer les choses les plus simples. Nikola Jokic n’en finit plus de s’agacer face aux mauvaises transmissions, aux rotations défensives ratées et aux rebonds offensifs abandonnés.

Le pivot a aussi du mal à trouver ses partenaires, commettant plusieurs pertes de balle inhabituelles. Alors que Aaron Gordon, blessé, doit quitter ses coéquipiers, les Suns en profitent pour prendre un petit matelas d’avance (85-78) en fin de troisième quart-temps, juste avant que le « Joker » ne prenne son temps de repos habituel.

En son absence, l’écart n’a pas explosé (99-87) mais il est suffisamment confortable pour permettre aux Suns de voir venir. D’autant que les Nuggets ne sont vraiment pas inspirés, à l’image de Jamal Murray et Russell Westbrook, qui se cassent les dents sur la défense des Suns. Impossible pour Denver de croire au hold-up dans ces conditions, et la troupe de Kevin Durant peut donc savourer sa revanche (110-100) dans une période compliquée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une intensité défensive différente. Alors qu’ils avaient lâché lors du match précédent, au point de connaître leur pire défaite de la saison, les Suns ont cette fois haussé le ton au retour des vestiaires. Derrière un Bradley Beal physique et engagé, à l’image de son gros contre sur Christian Braun, les joueurs de Mike Budenholzer n’ont pas laissé d’ouverture aux Nuggets, contestant les déplacements et les transmissions adverses.

– Des Nuggets brouillons. Tout était difficile dans le troisième quart-temps pour Denver. Nikola Jokic n’arrêtait ainsi pas de râler alors que la moindre passe était compliquée. Certes, l’intensité de Phoenix était très différente de celle du dernier match, mais les Nuggets n’ont pas arrangé les choses en manquant de mordant. Au final, leurs 16 pertes de balle leur ont fait très mal, d’autant que ça a torpillé leurs mises en place.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.