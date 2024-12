Les Warriors n’ont plus du tout le moral

Onze défaites en quatorze matches. Ce n’est pas le bilan en cours des Hornets ou des Blazers, mais bien celui des Warriors, et avant le choc face aux Lakers, Stephen Curry a pris la parole dans le vestiaire. Le superbe début de saison (12v-3d) est déjà oublié, et il faut se remobiliser. Malheureusement, Austin Reaves a tout gâché, à la dernière seconde…

« On est à un tournant crucial de notre saison et dans la direction à prendre » estime le meneur All-Star. « Nos 14 derniers matches ont été difficiles, et on essaie de trouver un déclic ou de la régularité… Et dans le même temps, on doit garder en tête cette conviction que nous sommes une équipe assez bonne pour trouver la solution parce que cette ligue est impitoyable. »

Clairement, la défaite de cette nuit va faire mal… « Nous sommes abattus », reconnaît ainsi Steve Kerr. « Tout le monde est déçu. Nous avons perdu un peu de confiance. Cela se sent. Il y avait une super ambiance au début de la saison, et nous sommes en train de la rechercher. Mais j’aime nos joueurs, qui ont un caractère bien trempé. Ils se sentent concernés. Ils se soucient les uns des autres. Je crois en eux. Je crois que nous allons réussir à redresser la barre, donc tout cela fait partie de la saison, de la vie. »

Un moment charnière de la saison

Ce que ne veut surtout pas revivre Stephen Curry, c’est une course effrénée pour arracher les playoffs. C’est usant, et l’an passé, ça s’était mal terminé…

« Ce championnat change d’une période à l’autre, et quand vous vous mettez dans une situation difficile comme celle-là, parfois il peut être difficile d’en sortir. Nous sommes exactement dans cette période où nous pouvons encore retrouver un certain élan. Combien de semaines restent-ils avant la pause du All-Star Week-end ? » demande-t-il. « Elles seront cruciales, sinon nous nous retrouverons dans une situation où nous devrons cravacher dans la dernière ligne droite, et personne ne veut être dans cette position. »

Ce jeudi matin, les Warriors pointent à la 10e place de la conférence Ouest, à égalité avec les Wolves et les Suns. En position de qualifiés pour le « play-in », mais les Spurs et les Kings sont juste derrière, et comme l’explique Stephen Curry, il faut retrouver une dynamique pour se sortir de ce ventre mou.

« On est pile poil à ce stade de la saison, où l’on peut laisser filer et en perdre plusieurs encore… ou au contraire, remonter sur notre monture, et commencer à gagner à nouveau » conclut Trayce Jackson-Davis.