Le MVP de la nuit | Des fleurs pour Mikal Bridges

Si son début de saison, tant offensif que défensif, pouvait inquiéter, Mikal Bridges est en train de répondre.

Joueur le plus efficace au shoot de la ligue en décembre, l’ailier des Knicks l’a bien montré pour le match de Noël face aux Spurs, avec une performance de choix : 41 points à 17/25 dont 6/9 derrière la ligne à 3-points !

L’ancien des Suns et des Nets a ainsi répondu aux paniers de Victor Wembanyama, en inscrivant de son côté de nombreux shoots précieux, tuant finalement la rencontre à mi-distance dans le « money-time »…

« C’était spécial » admettait Karl-Anthony Towns. « Il a été spécial, et il a choisi un sacré jour pour le faire. »

Briller à Noël, en particulier au Madison Square Garden, c’est en effet idéal pour faire passer un message.

« Préparez vos formulaires d’excuses, je les ramasserai au prochain match. Qu’il reçoive autant de fleurs qu’il a reçu de haine »

Et si Mikal Bridges n’a pas fait de déclaration tapageuse, expliquant simplement « travailler au quotidien pour être à l’aise avec l’équipe et les autres joueurs », Josh Hart s’en est chargé à sa place.

« Il y a des hauts et des bas dans cette ligue. Il y aura des hauts et des bas, et c’est pourquoi vous essayez toujours de rester mesuré. C’est ce qu’il a fait. Il travaille dur, et quand vous voyez un gars travailler dur, vous savez de quoi il est capable, quel est son caractère. Nous savions que ce ne serait qu’une question de temps. Il a trouvé son rythme, et maintenant vous (les critiques) n’avez plus rien à dire. Préparez vos formulaires d’excuses, je les ramasserai au prochain match. Qu’il reçoive autant de fleurs qu’il a reçu de haine » peut-il conclure.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 29 39 49.2 35.7 65.4 0.9 2.5 3.4 3.3 1.3 1.1 1.6 0.5 17.3 Total 503 33 48.1 37.4 84.2 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.