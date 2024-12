Un problème d’arceau a retardé le match des Cavaliers face au Jazz

L’échauffement était terminé, les joueurs avaient été présentés, l’hymne national avait été chanté et il ne restait plus qu’à procéder à l’entre-deux entre Cavaliers et Jazz. Sauf que celui-ci a dû être décalé d’une bonne demi-heure.

Motif : un souci d’arceau, non aligné. Après quelques tentatives pour résoudre le problème, les techniciens du Rocket Mortgage FieldHouse ont décidé qu’il valait mieux remplacer entièrement le panier. Ils ont donc sorti le panier de secours pendant que joueurs et entraîneurs s’occupaient comme ils pouvaient.

Darius Garland et Evan Mobley s’amusaient avec les fans derrière le banc de l’équipe, d’autres sont retournés au vestiaire pour une deuxième séance d’échauffement individuel, tandis que Jarrett Allen convertissait un tir à une main, dos au panier et depuis le milieu de terrain, sous les yeux de la mascotte « Moondog ».

« C’était bizarre. On était tous assis, et ils sont venus nous voir avant de lever le panier, en nous disant qu’il faudrait attendre 7 à 10 minutes. Ce n’était pas 7 à 10 minutes, mais Cleveland a dû faire face à la même chose, donc ce n’est pas comme si cela avait été un avantage ou l’inverse pour nous. On devait juste s’adapter. Je pensais plutôt au vol de retour et à l’heure à laquelle on allait rentrer, mais une fois que le match a commencé, je n’y ai même pas pensé », confie Walker Kessler.

Ce retard de 35 minutes au final n’a pas eu beaucoup d’effet sur le sort attendu de cette rencontre. À savoir une victoire – la 17e en 18 rencontres à domicile – des Cavaliers.