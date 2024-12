Sans briller, les Rockets forcent la décision à Toronto

Comme souvent cette saison, les Raptors ont dû faire face à de nombreuses absences dimanche, avec le nouveau forfait de RJ Barrett, malade. Et comme souvent cette saison, ils se sont battus avec leurs armes avant de tomber, cette fois contre les Rockets. Le match avait pourtant débuté presque idéalement avec le gros coup de chaud de Ja’Kobe Walter.

Le rookie de Toronto ne se pose aucune question pour dégainer de loin, pas toujours très bien défendu il est vrai par Houston. Il inscrit les 14 premiers points des siens et lance les Canadiens.

Les visiteurs jouent à l’envers et enchaînent les balles perdues, un des thèmes de la soirée. L’écart enfle à onze unités dans le premier quart-temps grâce à un 10-0 (24-13), puis jusqu’à 14 points d’avance sur une nouvelle séquence de bouillie de basket des Rockets. Ime Udoka sort la quasi-totalité de son cinq, alors que son équipe laisse filer neuf ballons rien que dans le premier acte. Les Rockets reviennent dans la partie en resserrant leur défense dans le deuxième quart-temps. Plus d’intensité synonyme d’un peu plus de rythme et de réussite en attaque, en particulier pour Jalen Green, 17 points à la pause. L’écart n’est plus que de six points à la pause (57-51).

Des balles perdues à la pelle

Et le retour des Rockets se poursuit au retour des vestiaires. Ils prennent pour la première fois l’avantage en début de troisième quart-temps et dictent leur loi sous le cercle, où les intérieurs de Toronto souffrent. Et comme les Raptors commencent à leur tour à collectionner les balles perdues (21 de part et d’autre au final), Houston revient pour de bon. Dillon Brooks donne le ton dans l’attaque de cercle, Chris Boucher lui répond grâce à une bonne rentrée en fin de troisième période (10 points en quatre minutes) pour maintenir les deux équipes dos à dos.

Les Rockets pensent un temps avoir fait le plus dur en insistant près du cercle adverse, quand Toronto a un petit passage à vide offensif (94-105 avec cinq minutes à jouer). Mais les Raptors sont décidément accrocheurs, et s’en sortent mieux avec Jamal Shead pour gérer la distribution que Scottie Barnes dans un soir sans.

Houston n’est pas loin de se saborder tout seul avec deux ballons perdus dans la dernière minute et quelques oublis défensifs. Les locaux reviennent à une possession mais il est trop tard. Pour son premier match de retour à Toronto, Fred VanVleet inscrit son seul panier de la soirée dans la dernière minute, et dans son pays natal, Dillon Brooks finit le travail pour un succès étriqué.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Houston sait gagner sans briller. La défense des Rockets n’a pas été étincelante, laissant notamment les Raptors signer un 17/43 de loin. Mais Ime Udoka a su trouver d’autres solutions pour l’emporter, en pilonnant notamment le cercle canadien à l’image du 13/14 aux lancers de Dillon Brooks. Les Texans gagneront rarement en signant plus de balles perdues que de passes décisives, mais ce succès n’en est pas moins important.

– Les Raptors n’ont pas démérité. Toronto est passé tout près d’une grosse victoire en dominant un cador de l’Ouest, malgré tous ses absents et un Scottie Barnes à 2/15 au tir. Le record en carrière de Ja’Kobe Walter (27 points à 9/18), les 10 passes de Jamal Shead, ou encore les six joueurs au-dessus des dix points resteront comme des motifs de satisfaction, à défaut d’accrocher une huitième victoire cette saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.