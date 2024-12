Scottie Barnes va retrouver le jeu plus tôt que prévu

Enfin une bonne nouvelle dans la cascade de blessures (et de défaites) qui frappe les Raptors depuis le début de saison. Touché à la cheville droite le 9 décembre dernier contre les Knicks, Scottie Barnes pourrait faire son retour dès la nuit prochaine contre Brooklyn. L’ailier avait été dans un premier temps annoncé absent pour plusieurs semaines après une chute sévère et une réaction qui laissait craindre le pire pour la star de Toronto.

Scottie Barnes a toutefois pu reprendre l’entraînement complet mercredi, un dénouement rapide presque inespéré. « Les deux premiers jours après la blessure, tout s’est apaisé un peu, j’ai commencé à me sentir bien mieux » a expliqué le All-Star aux médias. « J’ai commencé à pouvoir marcher de plus en plus, jour après jour, je commençais vraiment à me sentir bien. Cela a pris un peu de temps, mais je suis tellement heureux que ce ne soit pas aussi sérieux que ce que je craignais. »

Scottie Barnes, annoncé comme « questionable », n’aura donc finalement manqué que deux matchs, un moindre mal pour la franchise canadienne. Le journal The Toronto Star avance qu’il devrait bien tenir sa place contre les Nets sauf ennui de dernière minute à l’échauffement. Scottie Barnes avait déjà manqué 11 matchs en début de saison pour une fracture du plancher orbital, dans un début de saison maudit pour les Raptors, décimés.

Barnes sort de l’infirmerie, Poeltl y entre

Seuls trois joueurs de l’effectif ont pu disputer chacune des 27 premières rencontres de la saison (Ochai Agbaji, Davion Mitchell et Jonathan Mogbo), et certaines absences pèsent lourd pour une équipe déjà en reconstruction. Immanuel Quickley n’est toujours pas proche d’un retour après n’avoir été en tenue qu’à trois reprises. Le premier tour de la dernière Draft Ja’Kobe Walter a déjà manqué 14 matchs, Scottie Barnes 13 et Gradey Dick 5. Bruce Brown n’a, lui, même pas encore fait ses débuts.

Et comme tout ne peut décidément pas aller dans le bon sens pour Toronto, c’est désormais Jakob Poeltl qui est à l’infirmerie. Le pivot autrichien s’est blessé à l’aine et est d’ores et déjà forfait pour ce jeudi soir, avant une possible absence prolongée. Le coach Darko Rajakovic pourrait devoir s’appuyer sur Kelly Olynyk… tout juste de retour de blessure et qui n’a joué que quatre matchs cette saison.