Un voyage en Andalousie, ciment des Raptors malgré la défaite

On connaissait les mini-camps d’entraînement, ou encore les sessions estivales entre joueurs habituellement rivaux. L’été dernier, les Raptors ont opté pour deux séjours seulement entre joueurs, dont un en Andalousie, pour construire leur cohésion avant la reprise. Et cela porte ses fruits puisqu’il fait bon vivre au sein de l’effectif canadien, en dépit d’un bilan peu flatteur au sein d’une franchise en pleine reconstruction.

The Athletic consacre un long article à ces travaux d’été un peu spéciaux auxquels les joueurs de Toronto se sont astreints, sans famille ni amis et un nombre limités d’entraîneurs à leurs côtés. Et par les joueurs, ce sont bien tous les Raptors, des jeunes leaders comme Scottie Barnes ou R.J. Barrett aux joueurs fraîchement draftés, qui étaient présents en Espagne, puis à Miami plus tard dans l’été. Au programme, du basket évidemment, mais aussi des moments de vie partagés pour créer ou resserrer les liens entre joueurs.

Ambiance colonie de vacances…

« On s’amusait, à passer du bon temps » raconte le pivot Bruno Fernando. « On se levait et on filait directement à l’entraînement. » « Puis on allait à la plage » enchaîne Ulrich Chomche, dernier choix de la dernière Draft visiblement exalté par cette première expérience de groupe. « On était dans un hôtel très sympa, avec plein d’options et de choses à faire, que ce soit jouer au tennis ou du paddle. »

Cette atmosphère de centre aéré a largement contribué à se connaître humainement, au-delà du basket. Comme à s’amuser de la première dégustation de poulpe de Davion Mitchell, ou à essayer de pousser Bruce Brown et Bruno Fernando à l’eau, ce dont ils ne sont pas très friands.

« Je ne pensais pas avoir beaucoup de minutes » explique Jamal Shead, qui a notamment profité de la blessure d’Immanuel Quickley pour grappiller du temps de jeu. « Nous étions prêt à tout ce que la saison pouvait apporter. Cette atmosphère ici s’est créée cet été. »

« J’ai le sentiment qu’on est plus soudés que les équipes dans lesquelles j’ai pu être et où on avait des bons résultats » surenchérit Davion Mitchell, arrivé cet été dans un échange après trois ans à Sacramento.

De ces quelques jours dans des installations qui appartiennent à l’association des joueurs, à Fuengirola, les affinités se sont naturellement installées et perdurent, comme chez les partenaires d’ateliers Ochai Agbaji et Chris Boucher.

« Je crois que l’intersaison montre dans quelles dispositions vos coéquipiers aiment être ou comment ils acceptent la critique » poursuit Davion Mitchell. « Est-ce que vous pouvez leur crier dessus ? Ce genre de petites choses que vous pouvez faire en préparation pour que cela ne vous affecte pas durant la saison. Et pendant celle-ci, vous avez déjà une familiarité, ‘OK il aime bien ça’ ou ‘Vous ne pouvez pas vraiment lui gueuler dessus s’il fait des erreurs’. »

vec Scottie Barnes comme G.O.

Avec un effectif chamboulé ces derniers mois et une pluie de blessés, ces bonnes ondes n’ont pas (encore) été converties en bons résultats. « Mais on sait que si on s’accroche à tout ça, nous sommes suffisamment proches de gagner des matchs et d’être une de ces équipes qui est vraiment une saleté à jouer chaque soir. »

Avec 7 victoires pour 15 défaites, les Raptors pointent au 12e rang de la Conférence Est. Mais sans chercher à délibérément balancer cette saison, Toronto sait que le chemin vers un retour au sommet est long et qu’il faut construire au fil du chemin. Comme l’affirmation de Scottie Barnes comme un leader davantage vocal dernièrement.

Lors de leur dernier jour à côté de Marbella, l’ailier couteau-suisse s’est imposé en patron sur le groupe, le moment préféré du séjour du coachn Darko Rajakovic.

« Il s’est adressé à l’équipe d’une manière vraiment, vraiment bonne. Cela a montré à quel point il était investi dans l’équipe, la franchise et ses coéquipiers. » « Il nous a simplement dit qu’on était une famille, qu’on est ensemble » révèle Garrett Temple, vétéran admiratif. « Qu’on devait se faire confiance et compter les uns sur les autres. Et je pense qu’il a fait un grand pas en avant en termes de leadership cet été et depuis le début de la saison. » « Au moment où il a fini, tous les gars se sont mis à courir en même temps vers la mer pour nager » poursuit Darko Rajakovic. « C’était un très, très bon sentiment de les voir tous ensemble. »

L’alchimie est là, ne reste plus que les victoires à décrocher, notamment une fois que l’équipe sera enfin au complet. D’ici là, les Raptors se serrent les coudes, à l’image de leurs trois victoires sur les quatre dernières rencontres.