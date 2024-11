Ochai Agbaji décomplexé avec les Raptors

Lorsque l’échange avec le Jazz a été effectué en février dernier, les projecteurs ont logiquement été tournés vers Kelly Olynyk. Alors que ce dernier, gêné par son dos, n’a pas encore joué cette saison, Ochai Agbaji démontre aujourd’hui qu’il était également une pièce importante de l’échange qui a vu Kira Lewis Jr, Otto Porter Jr. et un premier tour de Draft filer dans l’Utah.

En arrivant au Canada, l’arrière né à Milwaukee a certes pu s’installer plus régulièrement dans le cinq majeur. Mais ses soucis d’adresse (39% aux tirs dont 22% de loin) n’ont pas fait décoller sa production (à peine 7 points de moyenne). Il a changé de dimension depuis le début de cette saison.

« Offensivement, il fait du très bon travail de coupes et de déplacement, en créant de l’espace et en marquant grâce à ces opportunités. Et il travaille constamment sur son tir. On voit des progrès dans ce domaine. Il a bien réagi à tout ce qu’on lui a mis sous les yeux et s’est hissé à un autre niveau », salue Darko Rajakovic.

Son joueur est beaucoup plus à l’aise à 3-points (14/33 soit 42%) et ses qualités athlétiques lui permettent de finir au cercle sans difficulté. Résultat, il n’a pas atteint la barre des 10 points à seulement deux reprises cette saison. Et sa moyenne a quasiment doublé à hauteur de 13 unités par rencontre.

Il n’en reste pas moins un joueur d’impact en défense. Récemment face aux Kings, lors d’une sortie à 22 points, on l’a ainsi vu cueillir De’Aaron Fox lors d’une situation de un-contre-un en contre-attaque (le meneur des Kings avait fini par marquer dans un second temps).

L’expérience du titre universitaire

« Il est très bon pour nous en défense. Je dirais que c’est sa plus grande force, son activité et sa polyvalence. Il remplit un rôle de ‘je fais un petit peu de tout’ en attaque, où il fait beaucoup de bonnes coupes, écarte le jeu dans les coins pour des tirs à 3-points et d’autres choses comme ça. Il est agressif dans le jeu rapide. Donc, oui, on avait besoin de plus de cela », note Jakob Poeltl.

Utilisé chez les Nuggets dans un registre similaire, Christian Braun, qui a joué avec Ochai Agbaji à Kansas où ils ont remporté le titre national en 2022, n’est pas surpris par cette trajectoire.

« Une fois qu’il est à l’aise, c’est là qu’il a tendance à réussir, une fois qu’il a compris les choses, ça commence à faire tilt pour lui. Il a changé d’équipe et a connu des hauts et des bas en Summer League. Mais il a travaillé comme un fou, il travaille toujours comme un fou. C’est donc un gars qui, j’en suis sûr, finira par s’en sortir », témoigne son ex-coéquipier, drafté sept places après lui en 2022 (21e).

Ochai Agbaji (14e) considère, lui, que « les bonnes choses arrivent si vous vous concentrez sur les bonnes choses, si vous jouez de la bonne manière, si vous êtes vraiment en phase avec votre équipe et si vous jouez ce style de basket, alors tout se passera bien pour vous individuellement à la fin. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. J’ai gagné un championnat national, et c’est ce que toute cette année m’a appris. »

Ochai Agbaji Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 59 21 42.7 35.5 81.2 0.7 1.3 2.1 1.1 1.7 0.3 0.7 0.3 7.9 2023-24 * All Teams 78 21 41.1 29.4 66.1 0.9 1.8 2.8 1.1 1.5 0.6 0.8 0.6 5.8 2023-24 * UTH 51 20 42.6 33.1 75.0 0.7 1.8 2.5 0.9 1.3 0.5 0.7 0.6 5.4 2023-24 * TOR 27 24 39.1 21.7 61.1 1.4 1.9 3.3 1.3 1.9 0.7 1.1 0.6 6.7 2024-25 TOR 9 31 56.8 42.4 68.8 1.2 3.2 4.4 2.0 2.8 1.3 0.9 0.6 13.0 Total 146 21 43.2 33.3 73.8 0.9 1.7 2.6 1.2 1.7 0.5 0.8 0.4 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.