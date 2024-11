Le retour de Scottie Barnes booste les Raptors

Il venait de manquer sa passe, interceptée par Jaden McDaniels qui est ensuite parti lui dunker dessus. Alors Scottie Barnes s’est vengé sur la possession suivante, avec un panier à 3-points devant son adversaire, avant de le pointer du doigt, comme le banc des Wolves venait de le faire pour célébrer pour le dunk de McDaniels.

C’est ainsi que la soirée de l’ailier, sanctionné d’une faute technique pour ce geste, a démarré face aux Wolves. Sur les deux actions en question, Scottie Barnes, qui effectuait son retour après 11 matchs manqués en raison d’une fracture de l’orbite, a remonté le cuir.

Darko Rajakovic avait décidé de le relancer dans son cinq majeurà la place de Davion Mitchell. Le revenant ainsi évolué aux côtés de RJ Barrett, Gradey Dick et Ochai Agbaji, sans oublier Jakob Poeltl. Aucun véritable meneur de jeu donc.

« (J’aime) voir Davion sortir du banc, ce qui est son rôle en tant que meneur de jeu remplaçant, et ce qu’il peut apporter à l’équipe. Je voulais aussi que Scottie ait la balle plus souvent dans les mains avec RJ dans le cinq. Ajouter un peu de taille n’est pas non plus une mauvaise chose », justifie le coach.

Accélérer dès que possible

Sa volonté de profiter des qualités de créateur de l’ailier n’est pas nouvelle. L’absence d’Immanuel Quickley est l’occasion de le responsabiliser davantage en ce sens. Avec ses 17 points (5/11 aux tirs dont 2/4), 6 passes et 3 rebonds en 27 minutes, l’homme aux lunettes de protection rouge a contribué à la victoire de son équipe face aux Wolves.

« Scottie Barnes ! C’était sympa. Avoir Scottie dans le cinq avec nous… C’est un joueur spécial. Il a rendu les choses plus faciles, c’est sûr. J’étais là, à profiter. Quand vous avez un gars comme ça, ça rend le travail de tout le monde plus facile », apprécie RJ Barrett. Avec Scottie Barnes ou un autre à la baguette, la philosophie des Raptors reste la même : accélérer le tempo.

« On joue sur nos forces à chaque fois qu’on joue vite. On a beaucoup de gars qui peuvent courir. On doit donc courir et faire circuler le ballon », réclame Scottie Barnes, pas troublé à l’idée de jouer sans meneur de métier : « On a beaucoup de gars qui peuvent porter la balle, du moment qu’on déroule notre attaque et qu’on fait les bons choix, tout se passera bien. Passer la ligne médiane assez rapidement et essayer de courir. »

Son coach estime qu’il a un « QI élevé » pour répondre à ce défi.

« Il sait comment gérer ces situations. Une bonne communication avec les coéquipiers, le fait de nous organiser, à quel rythme jouer. Tout ceci est super lors des temps-morts ou en regardant les images le lendemain. Mais le fait de l’avoir sur le terrain, il devient un général. Cela a beaucoup de valeur », termine son coach.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.0 2.0 1.2 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 5 32 45.9 25.0 75.9 2.0 4.8 6.8 6.0 2.8 1.8 3.6 0.4 18.8 Total 216 35 47.3 31.0 76.4 2.4 5.0 7.4 4.7 2.3 1.1 2.2 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.