Pour la 20e fois d’affilée, les Wolves s’inclinent à Toronto !

On l’écrit, on le répète… Les Raptors, comme les Nets, sont très difficiles à manœuvrer, et cette nuit, ce sont les Wolves qui en ont font les frais, battus 110-105 par les partenaires de RJ Barrett (31 points). Une habitude pour eux puisqu’ils n’ont plus gagné à Toronto depuis janvier 2004 !

Pourtant, Anthony Edwards et ses partenaires pensaient avoir fait le plus dur, en signant un 7-0 au milieu du 4e quart-temps. Jaden McDaniels est déchaîné, et les Wolves attaquent la dernière ligne droite avec cinq points d’avance (93-88). Darko Rajakovic renvoie Scottie Barnes sur le terrain, et l’agressivité de l’ailier All-Star va tout changer. Lunettes sur le nez, il va chercher des lancers-francs, mais aussi trouve Chris Boucher pour le 3-points.

Les Wolves balayés par l’enthousiasme des Raptors

L’abattage du Québécois est énorme, et lui et Jakob Poeltl se paient le luxe de dominer la paire Randle-Gobert. C’est au tour des Raptors de signer un 7-0 pour reprendre les commandes (99-95). Le temps-mort de Chris Finch ne donne rien, et c’est Barnes encore lui qui s’en va dunker dans une ambiance de folie. Derrière, RJ Barrett l’imite au alley-oop après une belle passe de Gradey Dick (105-96), et le coach de Minnesota reprend illico un temps-mort.

Les Raptors viennent de signer un 17-3 en trois minutes, et malgré les efforts d’Edwards et Randle, les Wolves ne reviendront pas. Ils s’inclinent 110-105, et pour la première fois de la saison, les Raptors remportent deux matches de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maillot mythique. On se serait cru dans les années 90 ! Les Raptors étaient en « mode vintage » ou plutôt City Edition cette nuit avec un parquet et un maillot hommage aux années Vince Carter. On distingue même son numéro 15 sur le maillot et le rond central.

– Vous avez dit « bête noire » ? Depuis 2004, les Wolves n’ont plus gagné à Toronto ! À l’époque, l’équipe était emmenée par Sam Cassell, Latrell Sprewell et bien sûr Kevin Garnett. Dans les rangs des Raptors, un rookie du nom de Chris Bosh… En fait, la dernière fois que les Wolves ont dominé les Raptors en déplacement, c’était en 2021, lors de la pandémie de Covid. Mais à l’époque, les Raptors n’étaient pas à Toronto, mais à Tampa Bay…

– Le retour de Scottie Barnes. Après onze matches d’absence, suite à une fracture du plancher orbital, l’ailier All-Star a effectué un retour gagnant avec 17 points et 6 passes. Sans surprise, il avait de (jolies) lunettes de protection, et son retour dans le 4e quart-temps a été décisif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.