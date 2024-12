Les Rockets dressent un premier bilan positif de leur saison

C’était le rendez-vous à ne pas manquer, pour valider le bon début de saison et la progression de la franchise, depuis l’arrivée d’Ime Udoka et de son style « Bad Boys ». Finalement, les Rockets sont tombés sur plus fort qu’eux en demi-finale de la NBA Cup, face au Thunder. Dommage.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que la franchise texane est actuellement à la 3e place de l’Ouest. Le tournoi de mi-saison n’était pas une façon de (déjà) sauver les meubles puisque le meilleur est peut-être encore à venir.

« On a la sensation qu’on pourrait être en meilleure position globalement. C’est le message. C’est un bon signe que, même quand on n’est pas à notre meilleur niveau, on est encore dans les matches, on peut les gagner », estime le coach qui « veut adopter une meilleure approche dans le prochain tiers de la saison » avant de refaire le point.

La suite de la saison, dans l’immédiat et après quatre jours de repos, pour les Rockets, c’est un calendrier très clément jusqu’à Noël : les Pelicans, les Raptors, les Hornets, puis encore un duel face à New Orleans après l’ouverture des cadeaux. Soit trois des cinq pires bilans de la ligue. Parfait donc pour rebondir après la frustration de cette défaite contre Oklahoma City à Las Vegas.

« On a le sentiment qu’on aurait dû gagner. On est énervé », confirme Jalen Green. « Mais on est bien. Tout le monde est sur la même longueur d’onde. On a perdu ce match et on veut vite passer au prochain. Avant, quand on perdait, on se disait que c’était une défaite de plus. C’est différent. Je n’ai pas connu cette partie du classement auparavant. »

Pour quelques shoots à 3-pts de plus…

Jabari Smith Jr, lui, se réjouit de pouvoir souffler un peu. « Je profite de ces quelques jours pour recharger les batteries physiquement en mentalement. On a fait de gros matches, donc c’est bien de repartir de zéro », dit-il.

Peut-être est-ce aussi une bonne occasion de travailler un peu l’attaque, qui n’est clairement pas au niveau de la défense. Les Texans possèdent la 2e défense de la ligue, mais seulement la 18e attaque, avec notamment la 28e adresse à 3-pts (32% de réussite derrière l’arc)…

« On veut jouer plus vite, avec un rythme plus élevé. On a mis l’accent là-dessus cette saison, et sur le rebond offensif. Sur ce point, ça va, mais si on joue plus vite, on pourrait avoir des paniers faciles et ne pas se reposer sur le shoot extérieur », analyse Ime Udoka, pas inquiet par la maladresse de ses joueurs, déjà présente la saison passée. « Tant que les shoots ne tomberont pas dedans, on gardera confiance. Les gars bossent très dur, il faut seulement que ça se traduise en match. Quand ce sera le cas, ça fera effet boule de neige sur le reste du groupe. »

Si les Rockets trouvent enfin un peu d’adresse de loin, tout en continuant de défendre aussi bien, cela pourrait donner un résultat plus qu’intéressant, non ? « Ce sera effrayant. Ça va venir », prévient Jalen Green.