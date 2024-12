Les Pacers plongent les Kings dans la crise

Une équipe en méforme (Sacramento, trois défaites de suite) accueille une équipe en forme (Indiana, trois victoires de suite), dans une affiche toujours particulière quand on se souvient de l’échange Tyrese Haliburton (14 points, 8 passes) – Domantas Sabonis (17 points, 21 rebonds) de 2022.

Sur le terrain, la logique du moment a été respectée puisque les Pacers ont corrigé les Kings sur leur propre parquet, derrière une deuxième mi-temps à sens unique et malgré De’Aaron Fox (23 points, 7 passes). Avec sept joueurs à plus de 10 points, dont Pascal Siakam (19 points, 10 rebonds), le collectif de Rick Carlisle tourne à plein régime et cela fait maintenant quatre victoires de suite pour Indy, tout proche du Top 6 à l’Est.

Les deux équipes sont au coude-à-coude à la mi-temps (52-52). Ce n’est pourtant pas faute pour les Kings d’avoir compté une dizaine de points d’avance, grâce à l’agressivité de De’Aaron Fox au scoring couplée au chantier dans la peinture d’un Domantas Sabonis déjà en « double-double ».

Mais les Pacers, même plombés par leurs pertes de balle ou des rebonds mal sécurisés, s’en remettent à leur adresse à 3-points et à un collectif bien en place pour monter en puissance et donc recoller au score.

Entre les réussites successives de Myles Turner, Tyrese Haliburton ou Pascal Siakam, et plus globalement une attaque qui n’a pas fini de faire mouche à hauts pourcentages, Indiana commence à se détacher pour prendre une quinzaine de points d’avance. Les joueurs de Sacramento, en panne d’inspiration offensive, lâchent prise. Le public se met à siffler, le banc d’Indy (Ben Sheppard – TJ McConnell) en remet une couche et Rick Carlisle peut vite ouvrir son banc, alors que l’écart atteint carrément la trentaine de points (122-95).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Indiana ne ralentit pas la cadence. Depuis le « mini-break » de cinq jours dû à la NBA Cup, les Pacers séduisent à nouveau et enchaînent les bonnes performances. Sur une série de quatre victoires de rang, leur meilleure de la saison, les joueurs de Rick Carlisle s’appuient sur un collectif toujours plus efficace et une attaque qui gâche de moins en moins, tant au shoot qu’avec le ballon. De quoi se rendre à Golden State, dès ce soir en « back-to-back », en pleine confiance. Et se rapprocher des 50% de succès.

– Sacramento s’effondre, les fans grondent. Il n’y a qu’à voir les mines déconfites des supposés hommes forts des Kings, sur le banc à cinq minutes de la fin, pour comprendre que la crise guette dangereusement en ville. Il se pourrait même que l’on soit déjà en plein dedans, quand on constate que le public californien n’hésite pas à exprimer son mécontentement tout en sifflets. On peut le comprendre, au regard de la seconde période proposée par les joueurs de Mike Brown, incapables de produire quelque chose de cohérent en défense mais surtout en attaque, quand ils n’ont pas été sauvés par des rebonds offensifs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.