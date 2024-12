Deux mois après une entame catastrophique, les Bucks ont trouvé une formule qui marche

Une défense agressive et étouffante, un Giannis Antetokounmpo dominateur, un Damian Lillard efficace et à l’aise dans son rôle de lieutenant, et des seconds couteaux qui mettent les tirs ouverts. Voilà la recette que les dirigeants des Bucks avait en tête quand ils ont construit cette équipe, et qu’ils sont allés chercher Doc Rivers, et c’est exactement la performance qu’ils ont réalisée pour remporter la NBA Cup de façon autoritaire face au Thunder.

Tout n’a évidemment pas été parfait (19 ballons perdus, 42% à 2-points et 67% aux lancers-francs), mais les Bucks reviennent de tellement loin. Le 10 novembre, une défaite à domicile contre Boston les avait laissés à 2 victoires et 8 défaites, dans les tréfonds du classement de la conférence Est.

Depuis, ils restent sur 13 victoires sur leurs 16 derniers matchs, y compris cette finale de la NBA Cup qui ne compte toutefois pas pour la saison régulière.

Une vraie performance collective

« Je ne pense pas qu’on puisse mettre notre mauvais début de saison complètement derrière nous, mais nous avons montré que nous ne nous sommes plus la même équipe, » martelait Damian Lillard. « Ce dont je suis le plus fier ce soir, c’est qu’on a sorti une vraie performance collective et la manière y était. Tout le monde a fait son boulot. On a défendu. On a bien joué pendant tout le match et je pense que ça montre tout le travail qu’on a effectué. Réussir à faire cette performance lors du match le plus important de la saison, c’est fort. Et ce ne sont pas que les joueurs. Ça part de la vidéo, des coaches, des entrainements pour être plus soudés de deux côtés du terrain. »

Ce renversement de situation vient du retour d’un socle qui s’appuie sur deux piliers solides : Giannis Antetokounmpo et leur défense. Le MVP de la NBA Cup 2024 est sur un nuage depuis le début de la saison. Il a été le métronome de son équipe, même quand les défaites s’accumulaient. À Las Vegas, il a montré toute sa détermination.

« C’est juste l’homme qu’il est. C’est quelqu’un de déterminé, que ce soit dans la vie ou sur le terrain, et je pense que ça vient de son parcours, » expliquait Damian Lillard. « Le chemin qu’il a pris pour devenir la superstar qu’il est aujourd’hui était loin d’être facile. Et quand vous en arrivez là, vous ne voulez pas vous arrêter. Vous devez continuer et c’est pour ça qu’il fait encore tout ça. »

Objectif, moins de 80 points encaissés !

Le second pilier pour Milwaukee a toujours été la défense, mais leur efficacité de ce côté du terrain était en chute libre depuis le licenciement de Mike Budenholzer. Cette nuit, ils ont fait une démonstration défensive face à un adversaire qui statistiquement possède justement la meilleure défense de la NBA cette saison. Cette performance est l’apogée d’une progression constante depuis les 15 derniers matchs.

« Notre défense est bien meilleure. Lors des dix premiers matchs de la saison, nous étions la pire défense de la NBA et maintenant je crois que nous sommes dans le Top 10 (ndlr : 13e en fait), » se réjouissait Giannis Antetokounmpo. « L’équipe qu’on vient de jouer avait marqué au moins 100 points lors de tous ses matchs cette saison et on a réussi à les tenir à 81 ! On est en train de progresser. Donnez-nous encore un peu de temps, et on va continuer à construire sur ces dernières semaines. »

Doc Rivers expliquait d’ailleurs que les Bucks avaient une motivation supplémentaire cette nuit. « Tout ce qu’ils ont entendu depuis les demi-finales, c’est à quel point la défense adverse était forte et je pense que ça leur a donné un coup de boost. D’ailleurs si vous regardez les images, vous verrez que lorsqu’ils ont marqué leur dernier panier, notre banc était furieux parce qu’ils voulaient les garder sous les 80 points ! »

Damien Lillard se félicitait aussi de la rigueur défensive de son équipe cette nuit. Lors du premier mois de la saison, les Bucks étaient incapables de garder leur intensité et leur concentration défensives sur de longues séquences. En finale, ils ont pu le faire lors des 48 minutes, et ils ont également pu monter en régime après la pause.

Un Cavaliers – Bucks dès vendredi !

« On a continué de leur montrer des joueurs, on ne leur a donné aucun espace. Et on a également été solidaire, personne n’a été laissé seul, isolé avec une joueur. On a été sérieux dans nos positions d’aides. On a été physique, on a contrôlé le rebond et du coup on ne leur a pas donné de seconde ou troisième chance parce que c’est comme ça qu’ils tuent leurs adversaires généralement. »

Les Bucks étaient donc satisfaits après la rencontre. Satisfait d’avoir fait le boulot et de l’avoir bien fait. Maintenant, le plus dur commence. Ils doivent repartir dans la normalité de la saison régulière en enchainant en « back-to-back » à Cleveland vendredi et contre Washington samedi.

« Nous devons rester humbles, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Il nous reste beaucoup trop de matchs, » prévient un Giannis Antetokounmpo qui demandait à ses coéquipiers de profiter de la soirée avant de vite se remettre la tête à l’endroit. « On joue Cleveland vendredi, et ils sont impatients de nous affronter. Les émotions sont fortes ce soir mais il va falloir vite redescendre sur terre. Une fois qu’on décolle demain, on devra se remettre au travail. »

Propos recueillis à Las Vegas.