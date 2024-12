Wendell Carter Jr. se réhabitue à ne plus être pivot

À son retour de blessure, il a retrouvé le cinq de départ… mais pas son poste habituel. Sur la touche pendant une dizaine de matchs en novembre en raison d’une blessure à la cheville, Wendell Carter Jr. a été décalé au poste du pivot aux côtés de Goga Bitadze.

Ce dernier avait été titularisé à sa place au poste 5. Comme celui-ci a donné des garanties à son coach Jamahl Mosley, ce dernier a préféré garder les deux intérieurs dans son cinq. Poussant ainsi le pivot habituel au poste d’ailier-fort.

Au début de saison, Wendell Carter Jr. était aligné dans la raquette avec Paolo Banchero. Mais la blessure de la vedette de l’équipe, puis celle de Franz Wagner, a imposé de repenser les plans côté Magic, notamment en attaque. À Goga Bitadze la charge de couper au cercle après les écrans, quand Wendell Carter Jr. peut de son côté, sur le papier, sanctionner à 3-points (37% derrière l’arc dernier).

« C’est compliqué. J’ai plus l’habitude de me jeter sous le cercle, d’être plus souvent à proximité du cercle, dans les ‘pick-and-roll’. Mais être au poste 4 est un peu différent pour moi. Parfois, c’est difficile parce qu’on a l’impression de ne rien faire. Mais ceux qui regardent le basket comprennent que plus on est espacé, plus on donne des couloirs à ses coéquipiers », analyse-t-il.

Ses plus faibles moyennes en carrière

L’ancien joueur des Bulls avait déjà connu une expérience similaire à Orlando, durant la saison 2021/22 aux côtés de Mo Bamba à l’intérieur. Pour Jamahl Mosley, qui s’appuie sur Moritz Wagner comme pivot remplaçant, ce changement de registre lui convient bien.

« C’est différent pour lui, mais il fait du bon boulot en faisant les bonnes lectures, en trouvant les bons duels. Il a un QI basket tellement élevé qu’il lit et réagit en fonction de la présence de Goga au poste 5 dans ces moments-là. Il comprend très bien ce qu’on attend de lui. Au fur et à mesure qu’il se sentira plus à l’aise à ce poste, les choses iront beaucoup mieux », se projette le technicien.

Seulement, alors que Gage Bitadze aligne les double-double, la production de Wendell Carter Jr. peine à décoller : environ 6 points et 7 rebonds de moyenne sur cette séquence. Des stats comparables à celles affichées sur l’année, ses plus faibles moyennes en carrière.

« Je commence clairement à retrouver de ma superbe. Les premiers matchs ont été difficiles. J’avais l’impression de planer un peu et d’essayer de trouver ma voie. Je commence à retrouver ma confiance et mon sens du jeu, à me sentir beaucoup mieux mentalement, en étant plus impliqué et en comprenant un peu mieux le jeu. Je commence à retrouver le ‘moi’ d’antan », positive-t-il malgré tout.

Wendell Carter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHI 44 25 48.5 18.8 79.5 2.0 5.0 7.0 1.8 3.5 0.6 1.5 1.3 10.3 2019-20 CHI 43 29 53.4 20.7 73.7 3.2 6.2 9.4 1.2 3.8 0.8 1.7 0.8 11.3 2020-21 * All Teams 54 26 50.3 29.4 73.2 2.4 5.8 8.2 1.9 2.7 0.6 1.4 0.8 11.2 2020-21 * CHI 32 25 51.2 36.4 73.9 2.2 5.6 7.8 2.2 3.0 0.6 1.5 0.8 10.9 2020-21 * ORL 22 27 49.3 24.1 72.1 2.8 6.0 8.8 1.6 2.3 0.8 1.3 0.8 11.7 2021-22 ORL 62 30 52.5 32.7 69.1 2.2 8.2 10.5 2.8 2.7 0.6 1.9 0.7 15.0 2022-23 ORL 57 30 52.5 35.6 73.8 2.1 6.6 8.7 2.3 2.8 0.5 1.9 0.6 15.2 2023-24 ORL 55 26 52.5 37.4 69.4 2.0 4.9 6.9 1.7 2.2 0.6 1.2 0.5 11.0 2024-25 ORL 15 26 48.7 16.1 76.3 1.9 5.7 7.6 2.3 2.9 0.9 0.9 0.5 7.2 Total 330 28 51.7 32.7 72.9 2.3 6.2 8.5 2.0 2.9 0.6 1.6 0.8 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.