Goga Bitadze, symbole d’un Magic qui a de la ressource

Le Magic avait souffert pendant quelques matches après la blessure de Paolo Banchero, avant que Franz Wagner (27.6 points de moyenne sur les 17 derniers matches) ne hausse le ton et ne porte Orlando. Mais comment faire quand les deux sont absents, comme contre Phoenix ? En s’appuyant sur le reste du groupe et notamment Goga Bitadze.

« C’est un effort collectif. Chaque joueur a élevé son niveau. Chacun est monté d’un cran, a joué ses minutes correctement et a donné au groupe », admire Jamahl Mosley après la victoire du Magic face à des Suns toujours aussi friables sans Kevin Durant.

Il a fallu trouver d’autres menaces offensives. Cole Anthony a inscrit 14 points, Jalen Suggs 26, dont 14 dans le dernier quart-temps, et Goga Bitadze 21, dans ce 10e succès à domicile de la saison. Les Floridiens n’ont toujours pas perdu chez eux, et sont les seuls dans ce cas dans la ligue.

Un groupe « sans ego »

« C’est une question d’opportunités. On est dans une situation où on peut mettre n’importe qui sur le banc ou sur le terrain, composer n’importe quel cinq majeur, et on a la sensation qu’on peut gagner le match », avance Cole Anthony. « Le cinq pour cette rencontre, c’était moi, Anthony Black, Kentavious Caldwell-Pope, Jalen Suggs et Goga Bitadze. Je ne crois pas qu’on avait évolué une fois ensemble cette année. Mais l’équipe est ainsi faite, on est talentueux, on a des joueurs sans ego et on veut que notre coéquipier réussisse. Je suis heureux de faire partie de ça. »

Le symbole de ce groupe qui a de la ressource, c’est peut-être le pivot géorgien. Titulaire depuis la blessure de Paolo Banchero, il saisit avec bonheur cette chance en réalisant sa meilleure saison. Et avec 21 points, 16 rebonds (9 offensifs) et 4 passes dans cette victoire, il a compilé une de ses meilleures sorties en carrière.

« Certains matches, ça tourne plus en notre faveur et on a des opportunités au rebond », explique Goga Bitadze qui n’avait jamais autant gobé de rebonds et n’était pas loin (deux points) de son record en carrière. « J’ai de la chance, j’imagine. J’ai été coupé (par Indiana en février 2023), je suis arrivé ici et je ne sais si je méritais ça. Je suis vraiment reconnaissant envers ces joueurs et cette franchise. C’est énorme pour moi. »