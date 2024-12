Mike Budenholzer et les Suns véritablement orphelins de Kevin Durant

C’est très binaire mais c’est incontestable : les Suns n’arrivent pas à gagner sans Kevin Durant. Une comparaison suffit amplement à saisir ce constat : avec l’ailier, Phoenix affiche un bilan de 11 victoires pour 2 défaites alors que, sans lui, c’est un seul petit succès pour 8 défaites !

Il faut dire qu’on ne remplace pas facilement un joueur qui pèse 25.8 points de moyenne, avec une telle adresse (53% de réussite au shoot, 45% à 3-pts).

« Il parvient à créer tellement d’espaces pour tout le monde. Sa force d’attraction, à elle seule, rend les choses plus faciles pour le groupe », explique Mike Budenholzer. « On ne peut pas imiter la peur qu’il génère. »

Les plus mauvais matches offensifs des Suns cette saison coïncident avec l’absence de Kevin Durant, mais aussi quelques rencontres ratées en défense. Car le double MVP des Finals (2017 et 2018) pèse également de ce côté du terrain, notamment avec son 1.5 contre de moyenne.

Pourront-ils tenir sans lui ?

« Défensivement, il nous aide », insiste son coach. « On doit trouver une façon de protéger notre cercle et prendre des rebonds. Il réalise beaucoup d’actions décisives, qui permettent de gagner. Les autres joueurs doivent élever leur niveau et faire toutes ces choses. On doit continuer de travailler, de faire les efforts. »

Car les moments à vivre sans « KD », touché au mollet, seront encore longs. Il reste quelques jours à tenir au mieux, une grosse semaine au pire. Le calendrier est plutôt clément, sauf le déplacement à Orlando ce dimanche, avec des matches contre Utah, Portland, Indiana et Detroit d’ici le week-end prochain.

Mais les Suns sont tellement friables sans Kevin Durant que la chute au classement pourrait se poursuivre. Ils sont actuellement à la huitième place de la conférence Ouest, alors qu’après le succès contre les Spurs, ce même match où le All-Star s’est blessé, il y a quatre jours, ils étaient à la sixième place. Heureusement pour eux, derrière, les Lakers et les Nuggets patinent.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 13 36 53.6 44.9 80.0 0.2 6.5 6.7 3.1 1.7 0.5 3.3 1.5 25.8 Total 1074 37 50.1 38.8 88.3 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.