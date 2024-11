Goga Bitadze, l’assurance intérieure du Magic

« Il est tout simplement constant. » Jamahl Mosley ne trouve pas de meilleur qualificatif pour décrire Goga Bitadze. En l’absence de Wendell Carter Jr, touché au pied, le Géorgien a été promu dans le cinq du Magic par le coach.

Une promotion payante jusqu’ici : 10.5 points (67%), 10.5 rebonds, 3 passes décisives et près de 2 contres en moyenne, en 26 minutes, après quatre sorties. Une sacrée poussée statistique pour lui qui n’avait fait que trois brèves apparitions de 5 minutes pour démarrer la saison, avant de ne pas jouer les quatre matchs suivants.

« Il reste prêt tout le temps. Il ne dit pas un mot quand on lui demande de faire quelque chose, il y va et le fait. C’est un excellent protecteur du cercle, il fait du bon boulot sur le pick-and-roll, c’est un facilitateur en attaque, il met les gars en position dans certaines zones », apprécie son coach.

Ce dernier avait déjà pu se faire une bonne idée des qualités de son intérieur l’an dernier. Titulaire à 33 reprises dans un contexte similaire, il avait tourné à 7.5 points (59% aux tirs), 7 rebonds et 2 contres de moyenne. « Il se tient prêt et cela fait partie de cette équipe. On parle toujours du joueur suivant qui prend le relais et les gars commencent à jouer ce rôle avec les absences d’autres gars. »

Récompensé cet été

À commencer par Paolo Banchero bien sûr dont l’absence, couplée à celle de Wendell Carter Jr, a eu un effet direct sur les résultats du Magic : quatre défaites de rang, avant les dernières victoires face aux Pelicans et aux Wizards.

Récompensé cet été par un contrat à 25 millions de dollars sur trois ans, Goga Bitadze, drafté à la 18e position en 2019 par les Pacers, semble se plaire en Floride. « Les gars et le staff rendent les choses faciles. Lorsque vous vous amusez à chaque entraînement, chaque jour avec ces gars, le temps de jeu n’est pas si important. Ce n’est pas si difficile. Je fais ça pour la sixième année, je me tiens prêt », affiche-t-il.

On imagine tout de même sa satisfaction à enchaîner les bonnes performances en ce moment. Jamais depuis son arrivée dans la Grande Ligue il n’avait tourné en double-double de moyenne sur quatre rencontres.

Celui qu’il remplace habituellement annoncé sur la touche la nuit prochaine face aux Hornets, il a l’occasion de prolonger le plaisir. « Si je dois commencer, je commencerai et je ferai ce qu’il faut pour que l’équipe gagne. C’est ce que j’essaie de faire. Je travaille dur, ça paie et tant qu’on gagne, tout le monde est content », termine-t-il.

Goga Bitadze Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 IND 54 9 46.7 19.0 72.7 0.5 1.5 2.0 0.4 1.2 0.2 0.5 0.7 3.2 2020-21 IND 45 13 42.8 25.3 73.8 1.3 2.0 3.3 0.8 2.1 0.2 0.4 1.3 5.1 2021-22 IND 50 15 52.0 28.8 68.1 1.6 2.0 3.5 1.1 2.1 0.4 0.9 0.8 7.0 2022-23 * All Teams 38 12 55.2 23.1 54.8 1.6 2.0 3.6 1.0 1.7 0.4 0.6 0.7 4.4 2022-23 * IND 21 10 51.9 28.6 45.8 1.2 1.1 2.3 0.9 1.6 0.4 0.6 0.5 3.3 2022-23 * ORL 17 15 57.5 16.7 66.7 2.1 3.1 5.2 1.2 1.8 0.4 0.6 0.9 5.8 2023-24 ORL 62 15 60.3 14.3 65.5 1.8 2.9 4.6 1.3 1.7 0.5 0.7 1.2 5.0 2024-25 ORL 7 17 64.7 0.0 60.0 2.9 3.9 6.7 1.9 1.7 0.4 0.7 1.1 6.7 Total 256 13 52.0 24.1 67.1 1.4 2.1 3.5 1.0 1.8 0.4 0.6 1.0 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.