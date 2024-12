La Lettonie pleure Janis Timma, retrouvé mort à 32 ans

Très triste nouvelle dans le monde du basket européen et international. Âgé de 32 ans, Janis Timma a été retrouvé mort lundi à Moscou, annoncent plusieurs médias et l’agence de presse russe TASS. Selon cette dernière, il a chuté d’une hauteur importante dans des circonstances qui restent à être officialisées. L’ailier avait évolué un an en G-League en 2021/22 avec l’équipe de l’Osceola Magic, affiliée à Orlando, mais avait surtout fait parler de lui en Europe et en sélection nationale lettonne. Il avait notamment affronté à plusieurs reprises l’Equipe de France.

Très bon shooteur et cadre de la sélection lettonne, Janis Timma n’avait pas marqué les esprits dans l’antichambre de la NBA, disputant 20 matchs pour des statistiques sans relief (6.4 points, 3.4 rebonds).

Quasiment dix ans plus tôt, il avait été le dernier appelé de la Draft 2013, retenu par les Grizzlies avec le 60e choix. Il avait davantage fait parler de lui sur le Vieux Continent, disputant l’Euroligue à cinq reprises avec Baskonia, l’Olympiakos, le Khimki Moscou et l’UNICS Kazan.

Des problèmes de santé mentale

Il avait partagé sa saison 2023/24 entre le club turc de Darussafaka et celui de Monbus Obradoiro, en Espagne. Sans club, il s’était engagé ces dernières semaines avec une équipe russe privée de 3×3, se fermant les portes de la sélection lettonne.

Son compatriote Kristaps Porzingis a réagi à la nouvelle dans la nuit, implorant dans un premier temps pour que l’information « ne soit pas vraie », avant de confirmer la mort de Janis Timma.

Le dernier tweet de l’intérieur des Celtics évoque le sujet de la santé mentale, alors que Janis Timma avait exprimé ces dernières semaines sa peine, évoquant notamment des pensées suicidaires. « La connexion humaine est la clé de voûte de notre santé mentale. S’il vous plaît, veillez les uns sur les autres. Repose en paix JT. »

D’autres joueurs, comme le Français Vincent Poitier, qui l’a côtoyé à Baskonia, ont également réagi à ce décès.