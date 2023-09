La Lettonie décroche la 5e place sur un feu d’artifice

Bras dessus, bras dessous avant la rencontre pour célébrer l’amitié balte, les Lettons et les Lituaniens ont terminé cette Coupe de monde sur un match à sens unique. Sous l’impulsion d’un Arturs Zagars en mode record (17 passes) et avec 20 points d’Arturs Kurucs, la Lettonie s’impose 98-63 face à la Lituanie !

Une victoire de 35 points, qui s’est dessinée au début du 3e quart-temps avec un 14-1 qui va passer l’écart de +11 à la pause à +24 (63-39) après trois minutes. La Lituanie ne se remettra jamais de ce quart-temps raté (28-9), avec un retard de 30 points pour attaquer le dernier quart-temps (77-47).

Vainqueur de la France, de l’Espagne, de l’Italie et donc de la Lituanie, la Lettonie décroche une superbe 5e place pour sa première participation à une Coupe du monde. Le tout sans Kristaps Porzingis forfait quelques jours avant le début de la compétition, puis sans Dairis Bertans, blessé en phase de poules.

A l’arrivée, la Lettonie termine la compétition avec le record absolu de passes sur un match signé Zagars, mais aussi le plus grand nombre de 3-points inscrits depuis 1994. Davis Bertans en ont planté 110 en huit matches, à 42% aux tirs. Les joueurs de Luca Bianchi sont aussi la formation qui a distribué le plus de passes (195 en huit matches), et ils possèdent le meilleur ratio passes/balles perdues (2,5) des 32 équipes.

https://www.youtube.com/watch?v=RACkxJZ-bJE