Au moins une semaine d’absence supplémentaire pour Joel Embiid

Joel Embiid sera-t-il rétabli à temps pour le « Christmas Day » ? La question se pose, puisque ESPN nous annonce qu’il ne rejouera pas avant une semaine, à cause de sa fracture du visage, et plus précisément du sinus frontal.

Dans le meilleur des cas, le pivot des Sixers pourrait donc revenir lundi prochain pour la réception des Spurs. À moins qu’il ne soit absent jusqu’au mercredi, jour de Noël, et qu’il ne revienne que pour le déplacement à Boston.

Pour rappel, Joel Embiid s’est blessé vendredi, sur une manchette involontaire de Bennedict Mathurin après une lutte au rebond. Ce n’est pas la première fois qu’il est touché au visage, car cela avait déjà été le cas en 2018 (fracture du plateau orbital de l’œil gauche) puis en 2022 (fracture du plateau orbital de l’œil droit). À cela, il faut ajouter sa paralysie partielle du visage, la paralysie faciale de Bell, développée cette année.

Limité à seulement six matchs à cause de son genou, le MVP 2023 affiche 20.3 points (41% de réussite générale dont 16% à 3-points), 7.7 rebonds, 3.8 passes décisives et 1.0 contre de moyenne sur la saison.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 6 29 41.1 16.0 95.2 1.5 6.2 7.7 3.8 2.5 0.3 3.3 1.0 20.3 Total 439 32 50.3 33.8 82.7 2.2 8.9 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.