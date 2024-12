500 matches après : Mikal Bridges n’a toujours pas manqué une rencontre en carrière !

Face au Magic, Mikal Bridges a disputé le 500e match de sa carrière. C’est une barre symbolique mais elle a une particularité quand on parle du joueur des Knicks : il n’a toujours pas manqué une seule rencontre depuis le début de sa carrière NBA. Il est donc à 500 matches d’affilée depuis son premier, le 17 octobre 2018 avec Phoenix.

Quand on sait que, désormais, faire une saison complète à 82 matches est presque un exploit, réservé à une poignée de joueurs année après année, enchaîner 500 rencontres de suite, c’est colossal.

« Il a joué 500 matches de suite ? » s’étonne Karl-Anthony Towns, admiratif devant la performance de son coéquipier. « On va devoir lui faire passer un test anti-dopage. »

Sans les saisons 2019/2020 et 2020/21 raccourcies par la pandémie de Covid-19, Mikal Bridges aurait eu quelques rencontres de plus à son compteur. Même s’il a aussi « triché » un peu en avril 2023, avec les Nets, en restant quatre secondes sur le parquet pour maintenir sa série en vie.

« Quand j’étais à Phoenix, j’ai eu une blessure au genou et on allait à San Antonio. J’étais nerveux et j’avais mal. Puis à Brooklyn, j’ai eu un souci au poignet. Je pensais que ma main était cassée mais ce n’était que mon poignet », se souvient-il en pensant aux moments où il a failli déclarer forfait.

Le record d’AC Green possiblement battu en… 2033 !

On sait que la régularité de Mikal Bridges ne date pas seulement de son arrivée chez les professionnels car, déjà au lycée puis à l’université, il jouait tous les matches. Il est parfois moins bon, cette saison en défense sur les écrans notamment, mais au moins, il est toujours là.

« Tout le monde parle des talents en attaque comme en défense, mais le plus important, ce qui a le plus d’impact, c’est la capacité à être présent sur le parquet. Il a ce truc. Bravo à lui, c’est un sacré exploit », poursuit Karl-Anthony Towns.

Qu’en est-il du record de matches consécutifs joués en NBA ? Il appartient à AC Green, qui n’avait pas manqué une rencontre depuis le 18 novembre 1986 jusqu’à la fin de sa carrière le 18 avril 2001, soit 1 192 de suite ! L’ancien joueur des Lakers n’a manqué que trois parties durant sa carrière (toutes dans sa deuxième saison), étant ainsi présent dans 99.7% des matches possibles entre 1985 et 2001.

Avec ses 500 matches de suite, Mikal Bridges n’est donc pas encore au milieu du chemin et, il y a deux mois, il concédait que le record semblait loin, très loin, trop loin… « C’est impossible que je le rattrape », disait-il alors qu’il lui faudrait, à l’issue de cet exercice, encore huit saisons pleines pour espérer le battre, donc en 2032/33 !

Il est toutefois seulement le 6e joueur de l’histoire à avoir disputé les 500 premiers matchs de sa carrière en NBA, et le premier depuis Terry Tyler, qui l’avait fait entre 1978 et 1985…

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 26 38 48.5 33.9 65.2 0.9 2.6 3.5 3.2 1.3 1.0 1.5 0.5 17.0 Total 500 33 48.1 37.2 84.2 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.