Les 100 points de Wilt Chamberlain ou les 55 rebonds de ce même Chamberlain ne sont pas les seuls records NBA qui semblent inaccessibles. Plus méconnu, un autre record semble difficile à battre. Il s’agit des 1 192 matches d’affilée joués par AC Green, l’ancien ailier-fort des Lakers. Du 19 novembre 1986 au 18 avril 2001, il n’a jamais manqué un match !

Une capacité à être tout le temps disponible que partage Mikal Bridges, le nouvel ailier des Knicks. Depuis le lycée, l’ancien joueur des Suns et des Nets n’a jamais manqué une rencontre, et en NBA, il en est à 474 matches de suite. Mais l’intéressé assure qu’il n’a pas le record de AC Green en tête.

« C’est impossible que je le rattrape » a-t-il lancé ce week-end. « Il faut que je regarde ce qu’il faisait à la fin de sa série. Je me demande s’il entrait puis ressortait… Je vous promets que ce n’est pas si ancré en moi. J’essaie simplement de jouer. »

Ventouses, acupuncture…

Il n’en demeure pas moins que cette année, Mikal Bridges devrait dépasser la barre des 500 matches de suite, et c’est un véritable exploit dans une NBA où la gestion des organismes a pris de plus en plus de place. D’autant plus que la recrue des Knicks fait aussi partie des joueurs qui passent le plus de temps sur les parquets.

« Les gens me demandent quel est mon secret, et je leur réponds que j’ai de la chance » poursuit-il. « J’ai des os fins qui tiennent très bien le coup. Je fais beaucoup de récupération et de musculation. Je fais ce qu’il faut pour éviter les blessures. C’est à peu près tout. Je ne reste pas à la salle à me détendre. Je fais des choses pour récupérer, pour aider mon corps et me permettre d’être meilleur le lendemain. On se sent bien dans l’instant présent, mais c’est le lendemain que ça peut se réveiller. Donc je fais en sorte de me sentir bien le soir pour ne pas me sentir aussi mal le lendemain ».

S’il n’a pas de secret, Mikal Bridges avoue tout de même qu’il expérimente beaucoup. « Plus je vieillis, plus j’ajoute des éléments et j’apprends… Les ventouses (de récupérations), c’est quelque chose de nouveau. L’an passé, c’était l’acupuncture. J’essaie juste d’ajouter des petites choses que je n’avais jamais faites auparavant. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.