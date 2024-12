Victor Wembanyama et les Spurs trop courts face aux Wolves de Rudy Gobert

Lorsqu’il a pris ses appuis pour shooter à longue distance en première intention (77-90), Devin Vassell connaissait l’importance de son tir. Une ficelle, et les Spurs de Victor Wembanyama pouvaient toujours croire à une deuxième victoire de la saison contre les Wolves. Ou un tir manqué, et la tâche allait sérieusement se compliquer… Finalement, le ballon n’a pas transpercé le filet et l’arrière des Spurs est reparti en défense en grimaçant.

Alors qu’ils comptaient encore 18 points de retard au retour des vestiaires (39-57), les Spurs sont revenus à une possession en toute fin de 3e quart-temps (63-66). Avec un brin plus d’envie et d’adresse, aussi. La combativité de Jeremy Sochan, le poignet magique d’Harrison Barnes et un « Wemby » au four et au moulin… À eux trois, ils totalisaient 21 des 33 points texans dans la seule 3e période. Sauf que les Spurs n’ont pas réussi à tenir sur la distance (défaite 106-92)…

Victor Wembanyama noircit la feuille de stats

Emmenés par Anthony Edwards (26 points à 10/21 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes en 29 minutes), les Wolves ont fait payer aux Spurs leur manque de vigilance au prix fort, avec 30 points encaissés sur leurs 18 pertes de balle.

« On a manqué de discipline, on n’a pas toujours été rigoureux dans notre exécution… », soupire le natif du Chesnay (Yvelines). « Ils nous ont rendus la vie compliquée et on n’a pas assez prêté attention à ces détails [qui ont fini par faire la différence]. »

Revenus de nulle part après une première mi-temps insipide offensivement (37 points, le plus faible total de la saison), les Texans ont été tenus en échec, surtout à longue distance (11/45 à 3-points), face à l’une des défenses les plus redoutables de la Ligue.

Esseulé en première mi-temps, « Wemby » s’est encore démené pour mener les Spurs vers un 14e succès de la saison. Si ses efforts sont restés vains, il a encore noirci la feuille de stats avec ses 20 points à 8/20 aux tirs dont 1/7 à 3-points, 12 rebonds, 5 passes et 7 contres (!) en 33 minutes.

Toujours en lice pour une place dans le Top 10 de la conférence Ouest – où une seule victoire sépare la 5e équipe de la 12e, les Spurs mesurent les progrès qu’ils doivent encore faire pour espérer accrocher une place en play-in.

« Les meilleures équipes de la conférence Ouest ne sont pas très loin. C’est un chemin compliqué mais il est juste devant nous », veut croire Victor Wembanyama, qui dit son « plaisir de rivaliser avec toutes ces bonnes équipes ». Les Spurs profiteront de trois jours de repos avant de recevoir, jeudi, Zaccharie Risacher, n°1 de la dernière Draft, et les Hawks, récents demi-finalistes de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Victor Wembanyama devient le 2e Spur le plus rapide de la NBA à atteindre la barre des 2 000 points L’intérieur français a atteint cette barre symbolique en seulement 92 matchs. C’est moins bien que David Robinson et ses 83 matchs, mais plus rapide que Tim Duncan et ses 97 matches. Bien sûr, il est aussi le plus jeune, puisqu’il n’a toujours pas 21 ans.

— Rudy Gobert proche du double-double. Début novembre, l’ancien intérieur de Cholet avait quitté le Frost Bank Center au terme d’un « match de merde », selon ses propres mots (défaite 113-103). Cette fois, il repart du Texas avec la victoire et un bon match à la clé (10 points, 9 rebonds et 2 passes).

— Sidy Cissoko met son temps de jeu à profit. Alors qu’il n’avait plus scoré en NBA depuis le 7 novembre contre Houston (5 points en 8 minutes), l’arrière tricolore a particulièrement été efficace en fin de match avec deux tirs à 3-points réussis en trois minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).