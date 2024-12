Steve Kerr : « Dennis Schröder m’a botté les fesses sur trois continents différents »

Dennis Schröder aux Warriors, c’est la grosse info du week-end et Steve Kerr a bien évidemment été interrogé sur l’arrivée du meneur allemand en marge du match contre Dallas cette nuit. Le coach de Golden State a notamment fait référence à ses expériences internationales marquantes face au meneur de l’Allemagne. Qu’il s’agisse de la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024, terminés dans le cinq majeur de la compétition et bien sûr lors de la Coupe du Monde 2023 en Asie, remportée par la « Mannschaft » avec une victoire en prime face à Team USA en demi-finale.

Steve Kerr n’a pas oublié non plus leur dernière confrontation en NBA, lorsque Dennis Schröder avait rendu 31 points et 7 passes décisives dans un succès 128-120 de Brooklyn au Barclays Center. Ce soir là, Schröder avait notamment passé 17 points en moins de neuf minutes aux Warriors dans le dernier quart-temps et Kerr n’avait pas hésité à qualifier sa performance de « phénoménale ».

« Je suis ravi. J’ai dit à Dennis aujourd’hui qu’il m’avait botté les fesses sur trois continents différents. Comme on dit, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez les », a-t-il déclaré.

Le renfort espéré

Le coach des Warriors peut avoir le sourire même s’il voit partir De’Anthony Melton, blessé jusqu’à nouvel ordre. Il récupère un meneur d’expérience, capable de créer pour lui et pour les autres et qui tournait à 18.4 points et 6.6 passes décisives par match cette saison jusqu’à présent.

« C’est un bon joueur, un compétiteur, un joueur de « pick-and-roll » et qui sait jouer des deux côtés du terrain », a-t-il ajouté. « Il faut savoir faire ce qu’il faut pour s’améliorer, et nous avons le sentiment que c’est un échange qui faisait parfaitement sens. Il va remplir les missions que Melton faisait pour nous, en étant capable de jouer sans ballon, en étant un excellent défenseur, avec une grande envergure. C’est un joueur qui vole des ballons, forces des pertes de balle, qui met du rythme. On a le sentiment qu’il peut apporter tout ce dont on a besoin ».

Alors que Dennis Schröder est censé arriver ce lundi dans sa nouvelle structure, Steve Kerr a également précisé que son temps d’adaptation allait être réduit à deux jours d’entraînement, demain et mercredi, avant d’affronter les Grizzlies sur leurs terres ce jeudi. Viendra ensuite un nouveau déplacement à Minnesota, qui possède actuellement le même bilan de 14 victoires et 11 défaites, samedi prochain.

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 Total 790 28 43.5 34.4 83.8 0.4 2.5 2.9 4.9 2.1 0.8 2.3 0.1 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.